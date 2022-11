Waar blijven de zelfbouwkavels voor sociale huur?

In de Waterlandpleinbuurt zijn de afgelopen jaren verschillende flats met socialehuurwoningen gesloopt voor dure eengezinswoningen. Iets verder naar achteren staan nog wel oude socialehuurflats. Die kijken uit op één van de meest surrealistische wijken van Noord, met zelfbouwkavels en hypermoderne villa’s. Aan de andere kant van de oude socialehuurwoningen wordt eveneens gewerkt aan een kavel voor zelfbouwers.

Het is je van harte gegund als je je zo’n kasteel kunt veroorloven. Het grootste probleem zijn de gemeentelijke kaders die met het huidige ruimtetekort, de wooncrisis en een verdichtingsopgave al dit soort decadente kastelenwijken toestaan en faciliteren. Hoezo?

Naast het economische verhaal komt ook nog de ecologische component. De huizen in deze dure nieuwbouwwijken zijn energiezuinig, goed geïsoleerd, label A en vaak onderdeel van een circulair ecosysteem waar zo min mogelijk afval verloren gaat, maar wordt omgezet in nieuwe energie.

Terwijl het juist de omliggende wijken – verwaarloosde socialehuurwoningen – zijn die deze voorzieningen het hardst nodig hebben, waar mensen vaak leven in label G-woningen met alle levensgevaarlijke situaties van dien, zoals lood in de leidingen, schimmel en brandonveiligheid. De corporaties en de gemeente weten dit al heel lang, maar doen bij lange na niet genoeg.

We zien dit niet alleen in de Waterlandpleinbuurt, maar ook in Buiksloterham, Schoon Schip en de Banne. Die laatste is misschien wel het pijnlijkst. Omdat hier naast de economische en ecologische tweedeling de sociale segregatie ook nog eens het heftigst zichtbaar is.

Op het Koopvaardersplantsoen staan recht tegenover oude flats met socialehuurwoningen grote zelfbouwwoningen. Met daartussenin de gedeelde openbare ruimte: het plantsoen, waar in theorie die twee werelden elkaar zouden moeten ontmoeten.

Maar waar in de praktijk een groep sportende bewoners van de flats wordt weggestuurd omdat een aantal zelfbouwers de muziek waarop er wordt gesport te luid vindt. Waar kinderen die wonen in de flats worden weggestuurd omdat het geluid van hun plezier als overlast wordt ervaren.

Waar er binnen no-time een bord stond met ‘verbod op versterkte muziek’ en een wettelijke bepaling die helemaal niet toeziet op versterkte muziek. Na protest van de oude bewoners is het bord weggehaald, maar hoe die daar in zo’n korte tijd terechtkwam, is nog steeds onduidelijk.

De vrijheid die nieuwe bewoners voelen om zonder consequenties oude bewoners en hun leefstijl te criminaliseren, is schokkend.

Een gemeente die z’n mond zo vol heeft van ‘solidariteit’ en die ‘de tweedeling’ wil oplossen, maar de afgelopen jaren alleen maar zulke gesegregeerde buurten heeft gefaciliteerd met alle bijbehorende sociale spanningen, moet bij zichzelf te rade gaan.

Waar blijven de zelfbouwkavels voor socialehuurwoningen? Met de grootste en beste kwaliteit huizen voor de laagste huren. Het zou allemaal een stuk minder pijnlijk en kwalijk zijn als de pretentie niet zo hoog was bij de gemeente.

Rapper en schrijver Massih Hutak (1992) schrijft elke week een column voor Het Parool. Lees al zijn columns hier terug.