Ik keek naar de livestream van Het Grote Gentrificatiedebat over Zuidoost van AT5 en dacht: Yes! Wat goed dat hierover gesproken wordt. En wat goed dat een lokale ­omroep dat uitzendt. En wat goed dat Zuidoost er zo bovenop zit. Maar ik dacht ook: waar blijft Het Grote Gentrificatiedebat over Noord?

Naast voornamelijk schrijnende uitspraken zoals ‘negatieve gentrificatie’, wat natuurlijk een pleonasme is totdat het tegendeel bewezen wordt, werden er in het debat gelukkig ook goede punten gemaakt. ­Zoals dat oude bewoners van Zuidoost voorrang moeten ­krijgen op woningen. En dat iedereen welkom is, zolang ze een grote koffer met respect meenemen.

Ik wil daar, als Noorderling die de gentrificatie hier al twaalf jaar ervaart, aan toevoegen: wees vooral gevoelig voor de plek en mensen waar je tussen komt te wonen. Gentrificatie is namelijk niet alleen een ruimtelijk ding dat extern plaatsvindt, daar buiten ergens in de wijk. Het manifesteert zich minstens net zo hardnekkig in de geest, het gedrag en het karakter.

Eerder deze week mailde een vriend mij een fragment uit het boek The Gentrification of The Mind van Sarah Schulman. Schulman vertelt hierin over hoe Amerikaanse kinderen die waren opgegroeid in de homogene voorsteden van de jaren ­zeventig, als volwassenen weer de binnensteden kwamen claimen.

Ongevoelig voor alles wat ­afweek van hun eigen ‘suburban archetype’, niet geïnteresseerd in de ongelofelijk dynamische plekken waar ze terechtkwamen en blind voor hun eigen aandeel in het kapotmaken van die dynamiek, vervingen zij door hun komst niet alleen de bewoners, maar door hun ­gedrag en psychologie vervingen zij ook complexe realiteiten met simplistische ideeën. Een proces dat onvermijdelijk leidde tot het ontstaan van sociale monoculturen.

Bovendien gaat gentrificatie niet alleen over wonen. Het gaat ook over ondernemen, onderwijs, kunst- en cultuurinstellingen. Concreet: kunnen oude ­bewoners ook jouw authentiek gebrouwen bier en fijn gemalen koffie betalen? Is jouw kunst in de openbare ruimte, bedoeld om de wijk op te pimpen, gemaakt met interesse voor het perspectief van oude bewoners? Je vindt het leuk om te wonen in een multiculturele buurt, maar je kind mag niet op een ‘zwarte’ school? De komst van bakfietsen en moestuinen is leuk, maar wat is een duurzaam leven zonder duurzame relaties, met de jongens op het plein?

Een ander onderbelicht thema is dat gentrificatie niet alleen een economische kwestie is. ­Iedereen die dat gelooft, moet mij uitleggen hoe het kan dat de mensen die komen op elkaar lijken en de mensen die gaan op elkaar lijken. Toeval?

En tot slot, gentrificatie is geen natuurlijk fenomeen. Laten we dan ook ophouden met erover te praten alsof dat wel zo is. Je kunt het voorkomen, maatregelen tegen treffen of het in betere banen leiden. Veranderingen en sociale verschuivingen zijn inherent aan steden. Het verdrijven van mensen die deze steden hun karakter gaven niet.

Rapper en schrijver Massih Hutak (26) schrijft columns voor Het Parool.

