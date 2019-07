‘Waar blijft de inclusieve Amsterdamse omroep?’

Toen ik een aantal maanden geleden door Mildred Roethof werd benaderd met de vraag om toe te treden tot het comité van aanbeveling van C-Amsterdam, twijfelde ik geen moment. Ik geloof namelijk in haar kracht als game changer, bevlogenheid als maakster en haar oprechte streven om inclusie en diversiteit als een vanzelfsprekendheid in de mediawereld te brengen. Vanaf toen ben ik in het proces van C-Amsterdam gezogen, praat en denk ik mee met niet alleen de initiatiefneemsters Anne-Mieke Semmeling (organisatie-adviseur) en Mildred Roethof (film/tv-producent), maar ook met het team dat met de dames de nieuwe inclusieve lokale omroep voor Amsterdam wil realiseren.

De machten en tegenkrachten waar C-Amsterdam mee te maken krijgt zijn niet mals. En waarom? Omdat een club mensen vanuit een gedeelde overtuiging met een ambitieus plan kwam voor een lokale diverse omroep, dat de voorkeur kreeg van de onafhankelijke adviescommissie onder leiding van De Gaay Fortman en van de Amsterdamse Kunstraad. Het plan werd innovatief en sprankelend gevonden. Ook de eindconclusie sprak boekdelen: maak eerst een tussenstap en verken samenwerking tussen AT5 en C-Amsterdam. Als partijen er niet uitkomen, draag dan C-Amsterdam als nieuwe zendgemachtigde voor.

Onder begeleiding van twee door de wethouder aangestelde procesbegeleiders lijken partijen bijna rond met gezamenlijke krachtige uitgangspunten voor samenwerking en budget. Helaas is de eindconclusie van de procesbegeleiders dat samenwerking niet kan binnen het huidige budget. Op basis van dezelfde informatie kan ook geconcludeerd worden dat beide partijen wel degelijk kunnen en willen samenwerken, maar dat er extra subsidie nodig is.

Incidentele subsidie

Toen ik afgelopen week het ingezonden stuk van Marcel van den Heuvel, oud-raadslid van D66, in Het Parool las, was ik op z’n zachtst gezegd verbaasd. Ik heb namelijk contact gehad met Van den Heuvel, voorafgaande aan de publicatie, en hem gezegd en gemaild dat ik mij niet kan vinden in een deel van het stuk.

Ik sta namelijk achter een constructieve samenwerking tussen C-Amsterdam en POA/AT5, om vanuit die gezamenlijkheid te komen tot de innovatieve en inclusieve omroep die deze stad verdient.

Ik ben niet voor een incidentele subsidie aan C-Amsterdam als productiehuis, waarbij haar producties op AT5 te zien zijn. Dan gaat er echt niets veranderen en blijft alles bij het oude. En dit willen we nu juist niet. Er is daadwerkelijk verandering nodig en dit kunnen we met de bundeling van krachten bewerkstelligen.

Rolmodellen

Vele onderzoeken, opiniestukken en projecten zijn er sinds de jaren negentig ontwikkeld om de te witte tv/mediawereld te veranderen, tot nu met veel te weinig resultaat. Jongeren hebben rolmodellen nodig, de vrouwelijke rechter, islamitische chirurg, lichamelijk beperkte professionals, gekleurde wetenschappers en CEO’s en ga zo maar door. Zelden zien we voorbeelden als deze in hoofdrollen of als gezaghebbende opiniepeilers terug op tv. Om maar niet te spreken over het gebrek aan journalisten, makers, hoofdredacteuren met een biculturele achtergrond in de mediawereld of binnen besturen of raden van toezicht bij omroeporganisaties.

Vaak wordt er geroepen dat ze er niet zijn. Ik weet dat het een pertinente smoes is. Blikken vol gekleurde talentvolle makers, journalisten en presentatoren trek ik zo open. Zij staan te trappelen om hun talent binnen een uitdagende baan in te zetten. De al jaren durende ondervertegenwoordiging van mensen met een cultureel diverse achtergrond in de media en op de opleidingen is bedroevend.

Bovendien sluit het media-aanbod niet aan bij de multiculturele realiteit van de samenleving. En juist die media bepalen als een spiegel en platform van de samenleving wie erbij horen en wie niet.

Geen enkel excuus

In de Amsterdamse politiek staan diversiteit, inclusie en verbinding als tegenhangers van uitsluiting, discriminatie en polarisatie als belangrijke onderwerpen op de agenda. De keuze voor een gezamenlijke omroep tussen C-Amsterdam en POA/AT5 lijkt mij klip en klaar.

C-Amsterdam heeft zich het afgelopen anderhalf jaar steeds verder ontwikkeld van een “start-up met een zeer goed plan” tot een organisatie met alle expertise aan boord middels strategische samenwerkingen met onder andere De Balie, de Filmacademie en Meervaart Studio. Het team van (zakelijk) adviseurs, bestaande uit onder meer uit Jolanda Beyer (zakelijk directeur van De Balie), Bart Römer (directeur van De Nederlandse Filmacademie) en Paul Stork (eigenaar en oud-directeur van Fabrique) draagt bij aan de deugdelijke bedrijfsvoering. Iets wat zeker niet onderschat moet worden.

En mind you, Omroep MAX, FUNX, WNL maar ook OPEN ROTTERDAM zijn zonder ervaren omroep-bobo’s uit de grond gestampt en zie hoe succesvol zij nu zijn. Als C-Amsterdam de kans krijgt om als gelijkwaardige omroep een plek aan tafel te krijgen weet ik zeker dat er binnen vijf jaar een succesvol mediaplatform staat waar de Amsterdammer blij mee is en trots op mag zijn.

Twee voor twaalf

De politiek heeft geen enkel excuus om niet voor vernieuwing te kiezen. Wat mij betreft is het nu twee voor twaalf. Ik hoop dat ik morgen, wanneer wethouder Meliani met haar bestuurlijk advies komt over de toekomst van de lokale media, trots kan zijn dat wij als Amsterdam nu daadwerkelijk woorden omzetten in daden. Amsterdam krijgt een nieuwe gezamenlijke inclusieve omroep bestaande uit POA/AT5 en C-Amsterdam.

In mijn ogen verdient Amsterdam een kwalitatief hoogstaand, innovatieve en inclusieve lokale omroep waarin alle gezichten van de stad te zien zijn en alle geluiden hoorbaar zijn.

Dit is niet alleen mijn standpunt maar ook dat van bij C-Amsterdam betrokken Amsterdammers: Johan Leerdam (algemeen directeur Stichting Julius Leeft), Bart Römer (directeur De Nederlandse Filmacademie) Youri Albrecht (algemeen directeur De Balie), Orville Yssel (creative artist), Jolanda Beyer (zakelijk directeur De Balie), Maria Goos (scenarioschrijfster), Bert Kuizenga (tv-presentator en acteur) Paul Stork (eigenaar en oud-directeur van Fabrique) en Glenn Codfried (radiopresentator Mart Radio).

Wij geloven in de kracht van samenwerking en hopen dan ook dat de gemeenteraad van Amsterdam zal kiezen voor een constructie waarin daadwerkelijke samenwerking tot stand kan komen.