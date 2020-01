‘Waar blijft de haast in het vervangen van loden leidingen in Noord?’

Een lege woning in Amsterdam Noord waar de loden leidingen in de bodem onder het huis zichtbaar zijn gemaakt. Beeld Jean-Pierre Jans

Het is inmiddels ruim drie maanden geleden dat de bewoners van verschillende buurten in Amsterdam-Noord werden geconfronteerd met het nieuws over hoge waarden lood in hun drinkwater. Lood geeft een groot gezondheidsrisico voor jonge kinderen, zwangere vrouwen en ouderen. Kinderen die veelvuldig worden blootgesteld aan lood in drinkwater, kunnen een tot 5 punten lager IQ ontwikkelen, aldus de Gezondheidsraad. Woningcorporatie Ymere probeerde in eerste instantie de omvang van dit probleem te bagatelliseren. Het zou gaan om maar een aantal adressen. Intussen weten we dat in minstens 425 woningen in Amsterdam-Noord lood in het drinkwater is gevonden. En dit aantal blijft oplopen.

Wij bewoners verenigden ons na de eerste nieuwsberichten. Ymere gaf aan om de tafel te willen om over oplossingen te praten. Dit is nooit gebeurd. Drie maanden later ver­nemen we uit de krant wat de plannen zijn voor ons drinkwater. Dat het nog drie jaar duurt voordat de laatste loden leidingen zijn verwijderd. Dat er geen prioriteit lijkt te worden ­gegeven aan kinderen en ouderen.

En het is onduidelijk of de kosten voor het vervangen van de loden ­leidingen voor kopers van de voormalige huurwoningen volledig door Ymere worden vergoed. Tijdens inloopbijeenkomsten blonk Ymere uit in het geven van onjuiste infor­matie over de aanwezigheid van lood in onze huizen. De loodchecker op de website van Ymere gaat nergens over. We vragen Ymere nogmaals met klem zo snel mogelijk met ons in gesprek te gaan over het plan van aanpak.

Afwijkende testuitslagen

De door Ymere gehanteerde bemonsteringsmethode voor het meten van het loodgehalte in het drinkwater geeft significant lagere testuitslagen dan de methode die andere bemonsteraars hanteren en die Waternet adviseert. Waar Ymere vasthoudt aan een gemiddeld loodgehalte en de kraan twee minuten laat doorstromen bij bemonstering, adviseert Waternet het eerste water uit de kraan in de morgen te bemonsteren.

Een meting die in onze ogen beter representeert hoe wij ons drinkwater gebruiken. In alle jaren dat wij in onze huizen wonen, is het doorspoelen van water namelijk nooit in ons opgekomen. Hoe moesten wij weten dat er lood in ons drinkwater zat? We gaven onze kinderen ’s ochtends altijd het eerste water dat uit de kraan kwam.

Deze testuitslagen zijn van belang, onder meer omdat Ymere bewoners met een uitslag van boven de 10 microgram per liter een huurkorting van 60 procent belooft. Bewoners met een uitslag onder de 10 microgram lopen een huurkorting mis van 60 procent voor misschien wel drie jaar. Dat is veel geld, zeker in onze buurt.

Dit terwijl er lood uit de kraan komt, de gehanteerde methode rammelt en de Gezondheidsraad het kabinet heeft geadviseerd de wettelijke norm van 10 naar 5 microgram per liter te verlagen. Er is een geval bekend van een bewoner die van Ymere een test­uitslag kreeg van 9,55 microgram, maar bij een second opinion een uitslag van 17 microgram per liter.

Nieuwe aansluitingen

Wij roepen de gemeente op de regie te nemen in het vervangen van de loden leidingen waar verhuurders verzaken. Schoon drinkwater is een mensenrecht en de gemeente moet daarom vanuit haar zorgplicht ­Ymere, en ook de andere grote woningeigenaren in de stad, verplichten nog dit jaar alle loden ­leidingen te laten vervangen. Er is ook een belangrijke rol weggelegd voor Waternet, het drinkwaterbedrijf van de gemeente. Waternet zou het afnemen van second-opinionwatertesten in de tuindorpen in Noord op zich moeten nemen. Waternet heeft hiervoor de expertise en geen financieel belang, zoals Ymere en het door Ymere ingeschakelde bemonsteringsbedrijf dat wel hebben.

Daarnaast zou Waternet de procesregie moeten nemen in het realiseren van directe aansluitingen op huizen in de tuindorpen waaronder geen loden leidingen liggen, maar waar wel lood binnenkomt via de ring­leiding van de buren. Waternet moet bewoners adviseren over het voldoen aan de voorschriften voor een directe aansluiting, loodgieters aanwijzen en prioriteit geven bij het aansluiten op de distributieleiding van Waternet.

Matthias Bakker en Martine van den Heuvel namens bewonersgroep Tuindorp Buiksloot