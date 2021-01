VVD-stemmers zijn juist bijzonder tevreden over Rutte

Rutte, Rutte, Rutte, Rutte. Ik bedoel: al sinds het aftreden van het kabinet, gaat het over Rutte. Men – journalisten, opinieleiders, televisiepresentatoren, radiomijnheren, podcastmevrouwen – vindt dat Rutte nu ook geen lijsttrekker van de VVD mag zijn!



Men trekt dan de morele kaart. Het is zelfs de enige kaart die wordt gespeeld.



Die morele kaart is belangrijk, zeker, maar is een joker voor iemand die een ander spel speelt.

Ik word gek van dat gemekker over die morele kaart.

Pim Fortuijn weet u nog? Wat doet die walgelijke man in de politiek, vroeg men zich af. Een politicus die nu vicevoorzitter is van de Raad van State (over de moraal van dit rechtscollege in de kinderopvangtoeslagen­affaire hoor ik vrij weinig overigens) haalde Anne Frank erbij en suggereerde zo dat Fortuijn er een fascistoïde moraal op na zou houden. Ik heb het over Thom de Graaf. Fortuijn werd uiteindelijk vermoord door iemand die meende dat hij consequentie moest verbinden aan zo’n vermeend verderfelijke moraal.

Toen kwam Geert Wilders. Wéér had iedereen bij radio, televisie, krant en weekblad het over de weerzinwekkende moraal, nu die van Wilders. Hoorden we de klokken van het fascisme luiden? Ja, hoor. Wilders partij groeide. Hetzelfde zien we nu ook bij Baudet. Fascist? Ja. (Hand in eigen boezem: ik schreef daar ook over.)

Maar geen van die opinieleiders, geen van die journalisten, geen van die radio- en televisiepresentatoren zouden ooit op Fortuijn, Wilders of Baudet stemmen en volgens mij ook niet op Rutte.

Is nou echt die morele kaart het enige wapen tegen de VVD? Dat zou toch mager zijn. Typerend aan de toeslagenaffaire is juist dat wetgevende, uitvoerende én rechtsprekende macht hebben gefaald. Dan is het kinderachtig om als tegenstander van Rutte te zeggen: “En nu mag hij ook geen lijsttrekker worden van de VVD.”

Het verwijt van gebrek aan moreel leiderschap van de tegenpartijen, zeker als de VVD op winst staat, is wellicht terecht, maar zal de VVD-stemmers niet deren. Die zullen nooit SP stemmen, of GroenLinks. Misschien willen ze D66 of CDA een kans geven, maar ook niet veel. PVV en Baudet kunnen iets meer ontevreden VVD-stemmers trekken.

Maar waarom zouden die VVD-stemmers ontevreden zijn? Misschien hebben ze fronsend naar die toeslagenaffaire gekeken, maar verder zijn ze bijzonder tevreden over Rutte. Die coronacrisis behandelt hij ervaren. Een echte VVD-peer. Grappig, welbespraakt, besluitvaardig, linksig rechts.

Ze vinden hem degelijk en betrouwbaar. Hun lijsttrekker!

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

