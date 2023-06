VVD Amsterdam over de Voorjaarsnota: ‘Als er weinig geld is, dan moet je kiezen’

Beeld ANP / ANP

Er is niets mis met een beetje prestige. Eind negentiende en begin twintigste eeuw was er een periode van economische voorspoed in Amsterdam. In deze periode werden er verschillende grote prestigeprojecten in Amsterdam gebouwd, zoals het Centraal Station en het Rijksmuseum.

Prestige en bravoure kenmerken dan ook Amsterdam. Toch is dit niet de tijd voor een overbodig theater in de Sloterplas of een uit de klauwen gewassen bibliotheek in Zuidoost. De gemeente zit krap bij kas. Als er weinig geld is, dan moet je kiezen. De VVD kiest dan voor een investering in het dagelijks leven van Amsterdammers.

Voorjaarsnota: hoe zat het ook al weer? Het Amsterdamse college heeft in mei besloten waar het de komende jaren groots in wil investeren én waarin niet. Wat opvalt in de plannen is dat er veel eigen geld naar sportvoorzieningen, kunstinstellingen of naar de jeugdzorg gaat.

Linkse spilzucht

Wij denken dat PvdA, GroenLinks en D66 in de Voorjaarsnota de verkeerde keuzes maken. Voor de VVD staan drie zaken voorop: de stad moet schoner, veiliger en betaalbaar zijn. Dat betekent meer geld naar reiniging en handhaving, en naar een harde aanpak van de golf van explosies, intimidatie en geweld die de toekomst van onze kinderen bedreigt. Tot slot moet de stad niet nog duurder worden door stijgende gemeentelijke belastingen. Dat zou de Amsterdamse middeninkomens en middenstand hard raken.

De geschiedenis heeft vaak genoeg de enorme veerkracht van Amsterdam en de Amsterdammers laten zien. Wij geloven met heel ons hart dat de beste tijd van Amsterdam zelfs nog moet komen.

Daarvoor is wel durf nodig. Niet de visie van GroenLinks, waar het fatalisme en negativisme tot in de diepste biovezels wordt doorleefd. Niet de visie van de PvdA, waar ongelijk wordt geïnvesteerd maar de stad als geheel wordt vergeten. Of de visie van D66, die zich in slechts minimale mate onderscheidt van haar twee linkse coalitiepartners.

‘Amsterdam moet lef hebben’

Optimisme is nodig. Het is goed dat dit college daarom investeert in een brug over het IJ, al is het geld er nog steeds niet helemaal. Of geld uittrekt voor het onderhoud van zwembaden en sporthallen. Dat is hoognodig voor de groei van de stad.

Maar de openbare ruimte wordt vergeten. De straten zijn vies en worden viezer. De onveiligheid neemt toe, speeltuinen liggen er vergaan bij en de meeste stoepen in de stad zijn zo scheef dat veilig met rollator of kinderwagen over straat gaan een uitdaging is. Juist daarom is een aanpak met lef nodig.

Amsterdam moet het lef hebben om zich te focussen op haar kerntaken en te zorgen voor een veilige en prettige leefomgeving. Niet alleen in nieuwe wijken, juist ook in bestaande wijken. Geen geldsmijterij, maar kiezen voor een aanpak dicht bij alle Amsterdammers.

Door alle uitgaven van dit college loopt bovendien de stadsschuld flink op. In 2018, het laatste jaar dat de VVD nog in het stadsbestuur zat, bedroeg de schuld 4,8 miljard euro. De verwachting is dat dit na jaren van links beleid in 2026 is opgelopen tot een bedrag van ruim 9 miljard euro.

Stijgende schuld en hogere lasten

Het probleem met een oplopende schuld is dat uiteindelijk de rekening bij de Amsterdammer komt te liggen. Hierdoor is de middenklasse opnieuw de klos: die gaat gebukt onder een enorme afvalstoffenheffing, dure erfpacht, hoge WOZ en stijgende parkeertarieven. Opa en oma een dag in de week laten oppassen kan zo 200 euro per maand kosten.

Het dagelijks leven wordt te duur. Maar de keuze van dit college om de schuld dusdanig hoog te laten oplopen, zorgt er ook voor dat wij de toekomstige generatie, de jonge Amsterdammers, zullen opzadelen met de rekening. Dat vinden wij een verkeerde keuze.

Amsterdam groeit naar een miljoen inwoners. De VVD is het eens dat investeringen nodig zijn om de groei van de stad vorm te geven. Maar kies dan wel verstandig. Maak geen keuze voor prestigeprojecten, maar voor alle Amsterdammers. Niet voor nalatenschap, maar voor een investering in ons dagelijks leven. Daar heeft iedereen wat aan.