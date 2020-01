Vuurwerkverbod kan in Halsema’s gezicht ontploffen

Ineens werd deze week vuurwerk ten grave gedragen. Opvallend, want meestal gaat het aanpassen van de meest onbenullige tradities in het stadhuis niet voorbij zonder enorm veel heisa en gedoe. Variërend van het serveren van bitterballen op borrels tot de transformatie van Zwarte Piet: verandering stond altijd garant voor verhitte krantenkoppen, opgewonden raads­leden en emotionele debatten.

Maar sinds de jaarwisseling keerde de ene na de andere partij zich plotseling tegen het afsteken van vuurwerk. Van linkse fracties als GroenLinks en de Partij voor de Dieren wisten we al dat ze dit wilden. Van de (landelijke) PvdA viel het te verwachten. Het drama van de vuurwerkbrand in een Arnhemse lift op 1 januari, waarbij twee doden vielen, speelde zich immers af in de stad waar voormalig PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch de burgemeester is.

Ook de VVD twijfelt inmiddels, aldus fractievoorzitter in de Tweede Kamer Klaas Dijkhoff. Daardoor zag de Amsterdamse VVD deze week ruimte om zich lokaal alvast achter een verbod op het afsteken van vuurwerk te scharen. Forum voor Democratie stribbelde nog wel wat tegen, maar FvD-raadslid Annabel Nanninga stelde een compromis voor – een referendum over vuurwerk – en beloofde dat haar fractie zich achter de uitkomst zou scharen. Nanninga als nuancerende factor, het kan verkeren.

Je zou van burgemeester ­Halsema een vreugdedansje verwachten bij het horen van al deze steun. Immers, de openbare orde in de stad krijgt rond oud en nieuw nogal een impuls als het afsteken van vuurwerk niet meer mag. De meeste Amsterdammers zijn immers goedwillend en zullen zich er netjes aan houden. Ook de handhaving lijkt eenvoudig: wie knalt is hoe dan ook het haasje. Politievakbond ACP wees erop dat het uitgebreide netwerk van camera’s en filmende inwoners hier zeer behulpzaam bij kan zijn.

Maar uitgerekend Halsema zorgde deze week voor de dissonant in het concert van de eensgezindheid. Ze haastte zich om te zeggen dat zij een vuurwerkverbod ook graag wil, maar kwam direct met allerlei bezwaren tegen een afsteekverbod.

De veiligheid van handhavers, waarschuwde ze, en het gebrek aan agenten. Moeilijk, moeilijk, moeilijk.

Tussen de regels door speelt iets anders mee. Halsema heeft natuurlijk een punt dat als vuurwerk wel verkocht, maar niet afgestoken mag worden, dit tot een schizofrene situatie leidt. Zo’n soort onmogelijke regeling creëerden de Amerikanen voor vuurwapens – wel hebben maar niet schieten. Het is bekend hoe slecht dit werkt.

Halsema is bovenal bang dat politiek Den Haag, als de #ophef over vuurwerk weer is gaan liggen, achteroverleunt. Minister Grapperhaus beloofde gisteren weliswaar om werk te maken van een verkoopverbod, maar de volgende topprioriteit is snel gevonden en het kerkhof van gebroken beloften is groot op het Binnenhof. En sowieso duurt alles lang in Den Haag.

En er is nóg een reden die de scepsis van Halsema verklaart, en daarin speelt haar politieke ervaring een rol.

Initiatiefnemer Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren), die al sinds 2010 strijdt tegen vuurwerk, klonk deze week in de raad heel ruimhartig en redelijk toen hij zei dat hij ‘écht niet verwacht dat er bij de komende jaarwisseling geen knal meer te horen is’. Maar Halsema weet natuurlijk dat diezelfde Van Lammeren in januari 2021 een stuk minder redelijk zal zijn als het afsteekverbod door een harde kern van vuurwerkliefhebbers genegeerd wordt. Het spoeddebat hierover kan zij nu alvast in de agenda zetten.

Regels moet je alleen afkondigen als er een redelijke kans is dat men zich eraan gaat houden, is het adagium van bestuurders. Als Halsema het vuurwerkverbod nu te enthousiast omarmt, zal het in haar gezicht ontploffen.

