Vrouwenquotum ‘gevaarlijk’? Dat is klinkklare onzin

Het vrouwenquotum is ­volgens ­Gerard van Vliet, directeur van de Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren, ‘ontzettend gevaarlijk’. Alsof het een ongeneeslijke ziekte of een terreurcel betreft. Het gaat om de ‘kwaliteit’ en niet het geslacht van een kandidaat, stelt hij. Dat is met stip de meest gehoorde drogreden om een vrouwenquotum af te wijzen. Op slinkse wijze wordt zo gesuggereerd dat vrouwen niet goed genoeg zijn.

Bovendien wordt de indruk ­gewekt dat al die mannelijke bestuurders wél bekwaam zijn en slechts vanwege hun veronderstelde kwaliteiten zijn geselecteerd. Dat is klinkklare onzin. Neem onze vier grootbanken. Die worden sinds jaar en dag door voornamelijk mannen bestuurd.

Dat zijn dezelfde mannen die medeverantwoordelijk zijn ­geweest voor onder andere de ­financiële crisis, rentefraude en andere manipulaties, witwasconstructies en massaontslagen. Die mannen zijn ondanks hun incompetentie en ongeschiktheid aangesteld als ­bestuurder, kwaliteit was in hun geval kennelijk geen belangrijk criterium.

En premier Rutte, Nederlands hoogste baas, beweert dat al zijn kabinetten mannenbolwerken zijn omdat hij uiteindelijk ‘voor de beste mensen gaat’. Was de liegende Halbe Zijlstra, die niet beschikte over enige relevante buitenlandervaring, nu echt de beste persoon voor de post van minister van Buitenlandse Zaken? Of zijn opvolger Stef Blok, de armetierige voormalige accountant?

Was Sigrid Kaag, die zes talen vloeiend spreekt, internationale betrekkingen studeerde aan Oxford en Clingendael, als diplomaat nota bene werkte voor BuZa en Speciaal Gezant voor de VN was in Syrië en Libanon, niet de juiste persoon? Ook bij de benoeming van Zijlstra en Blok blijkt kwaliteit geen rol te hebben gespeeld.

Bij de VVD lijken ze sowieso weinig te geven om kwaliteit. Al jaren is de VVD de partij met de meeste en ernstigste integriteitsaffaires. Liegende, bedriegende en frauderende VVD’ers als Jos van Rey en Henry Keizer zijn geen incidenten, zoals de website www.isereenvvderopgestapt.nl ook laat zien. Het gaat vooral om foute mannen. Zoals ook Wybren van Haga, de seriewetsovertreder en huisjesmelker met drankprobleem die zo nu en dan klagende huurders en buren intimideert. Als kwaliteit een doorslaggevend criterium was in de selectieprocedure zou hij nooit op de kieslijst zijn geplaatst. En zelfs toen media in 2017 berichtten over Van Haga’s schimmige handel en wandel mocht hij van de VVD aanblijven als Kamerlid. Pas deze maand, een aantal leugens en overtredingen later, is Van Haga eindelijk uit de fractie gezet.

Kennelijk is ‘kwaliteit’ niet altijd het belangrijkste criterium bij de selectie van bestuursleden en bewindslieden maar eerder in hoeverre de kandidaten OSM zijn – Ons Soort Mannen. Een vrouwenquotum kan dit mannenkartel doorbreken en is dus hard nodig.

Reza Kartosen-Wong is mediawetenschapper en publicist. Elke maandag schrijft hij een column voor Het Parool.

Reageren? reza@parool.nl