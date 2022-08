Vroeger was het leven van een Ajaxsupporter simpel. Hoe anders is het nu

Ik weet niet precies wanneer het omslagpunt was (eind jaren negentig, vermoed ik), maar ergens tijdens mijn 39-jarige loopbaan als Ajaxbezoeker zijn de Ajaxsupporters van een schouderophalend in een overspannen volkje veranderd. Schaalvergroting, financiële belangen, media en internet hadden daar vast veel mee te maken.

Vroeger was het allemaal simpel: ergens in mei stopte het voetbal en ergens in augustus begon het weer. Als het nieuwe seizoen begon, nou, dan merkten we het allemaal vanzelf wel weer. Meestal werden we netjes tweede achter de Philips Boys en daarna was het dan weer een tijdje zomervakantie.

Het Ajaxleven kende rust en regelmaat, supporters die de hele dag liepen te zwetsen over trots en passie bestonden niet en het gemiddelde tribunegesprekje aan het begin van de nieuwe jaargang verliep ongeveer als volgt:

“Die negen ken ik niet, wie is dat?”

“Nieuwe Zweed. Pettersson.”

“Ah, oké. Hup Pettersson.”

Hoezeer het temperament in Ajaxland is veranderd, wordt prachtig duidelijk als je, zoals ik, iets belangrijkers te doen had tijdens de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal, en het moest doen met wat gegraai in de dampende rijstebrijberg van apocalyptische wanhoopskreten op Twitter, na afloop.

Voor wie de wedstrijd óók miste, reconstrueer ik de gebeurtenissen even bondig, op grond van wat ik las. Keeperstalent Jay Gorter kan er helemaal niets van; Ajax moet direct een fatsoenlijke keeper halen. Devyne Rensch: slappe prutser. Nieuwe rechtsback dringend gewenst. Aankoop Owen Wijndal: per direct ‘banken’. Verdediger Calvin Bassey is een peperdure miskoop, kwalitatief hooguit van het kaliber Oleguer, Rob Wielaert, Lisandro Magallán, of slechter. Dušan Tadic? Belangrijk geweest voor de club, respect, maar nu gaat het écht niet meer.

En ik? Ik ga vanaf vandaag weer enthousiast bijdragen aan de mediavloedgolf met een wekelijkse column én een podcast, en serveer ik maar meteen mijn eerste deskundige voorspelling: het zal vast weer een beetje meevallen allemaal.

Menno Pot is popjournalist, voetbalschrijver en Ajacied. Hij presenteert de wekelijkse Ajaxpodcast Branie, die maandag weer verschijnt na een zomerstop. Elke week schrijft hij ook een column over Ajax.

Reageren? m.pot@parool.nl.