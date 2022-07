Ik hecht nogal aan vroeger.

Het is of vroeger me geruststelt. Vroeger, een land waar ik steeds heen wil. Helaas onbereikbaar. De weg erheen gaat via boeken en verhalen en dan nog kom je er niet echt.

“Maar je wilt toch niet echt terug naar vroeger? Wil je terug naar oorlog en ellende?”

“Jawel... Natuurlijk niet!”

Het is dubbel.

Het is constante weemoed naar wat is geweest.

Die stemming beïnvloedt me. Altijd dat vermoeden dat het paradijs is verdwenen maar nog wel ergens bestaat.

Het maakt mij behoudend.

Laatst zei ik: “Ik wil graag dat mijn kleinkinderen hetzelfde leven leven als ik heb geleid.”

Opeens schrok ik van die woorden.

Wanneer mijn ouders dat hadden gezegd, dan zou dat betekenen dat ik een streng-gereformeerde opvoeding had gehad. Dat wilden mijn grootouders.

Vladimir Poetin heeft een ideologie die gebaseerd is op een grondig herstel van een ver verleden. Hij gaat uit van de naïeve gedachte dat als dat verleden het heden heeft verdrongen iedereen gelukkig zal worden.

Ideologieën rechtvaardigen zichzelf altijd door goede bedoelingen. De ‘wij-hebben-het-beste-met-de-mensen-voor-mentaliteit’. Volg dus ons! Denk als wij!

Ach, was ik maar een meeuw die door verleden en heden kon vliegen. Ik zou even op reling van de boot willen staan die van Indië naar Nederland voer, vlak bij mijn ouders. Wat wilden zij voor hun kinderen?

Zij wilden het verleden juist verdringen. Zij waren kwaad door de ontmoeting met het kwaad. Dat nooit meer, zong door hun hoofd.

Zij wilden nieuw. Het moderne leven zou het verdriet van het verlies kunnen verdringen.

Maar ze kwamen in een land terecht waar de tijd gedurende de oorlogsjaren had stilgestaan. Het was er nog 1939. De jeugd wilde iets anders, maar mijn ouders hadden hun jeugd al gehad. Ze raakten verward door het verlangen naar het verleden, en tegelijkertijd door de afschuw van wat ze hadden meegemaakt en het beroep wat de toekomst op ze deed.

Ze waren bang voor de toekomst en konden zich soms alleen aan dat verleden vasthouden.

Straks keren Oekraïners naar huis terug. Ook zij verlangen naar het vroeger waarin ze gelukkig waren. Ze zullen moeten verdringen. Haat verdringen, woede verdringen en vooral het verdriet verdringen dat haat en woede aanwakkerde.

Elke generatie heeft te handelen naar bevind van zaken.

Maar dat romantische verlangen naar vroeger, dat paradijselijke land waar geen tijd bestaat, kan je met z’n monsterlijke tanden verscheuren.

Theodor Holman. Beeld Artur Krynicki

