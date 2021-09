‘Vrijdag hangt iedere Amsterdammer een regenboogvlag uit zijn raam’

Gisteren sprak ik, vlak naast het standbeeld van Manke Nelis, de Echte Amsterdammer. Hier een verslag.

(…) “Woke ja. Iedereen is opeens woke. Ik sta laatst met Dikke Theo bij de haringkraam van Gekke Tonnie. Ik zeg: doe mij zo’n geile klerelijer met uitjes. Kreeg ik op mijn flikker. Mag je ook niet meer zeggen trouwens. Je moet zeggen: kreeg ik op mijn gelijkgerichte geaardheid. Maar goed, Dikke Theo zegt: ‘Dat kan niet meer, geile klerelijer met uitjes. Je moet zeggen: mag ik een geslachtsneutrale bewoner van de oceaan met uitjes.’ Ik dacht dat ik gek werd. Drie keer raden wat ik besteld heb. Juistum. Ik heb gevraagd of hij hem wilde inpakken in regenboogpapier.

(…) Maar serieus, dat is toch gekkenwerk, Prinsjesdag, met die hoeden. Ik zag hoeden waar Adam Curry met zijn helikopter op kon landen. Mag ook niet meer hè, iemand Adam Curry noemen. Daarmee verloochen je de Nederlandse eetcultuur. Als je woke bent dan zeg je: Adam Aardappelen met Jus.

(…) Maar die hoeden. Een vriend van mij maakt ook graag hoeden. Hij zegt tegen mij: weet je wat zo’n hoed kost. Veertien meier. Ben ik even gaan zitten rekenen. Van één hoed kan je alle vijf de vrouwen uit die documentaire over de toeslagenaffaire een maand laten vreten en dan houden ze geld over om een knuffel te kopen voor hun getraumatiseerde kind.

(…) Probeer dat even voor je te zien. Op maandag zenden ze een documentaire uit over die galbakken van de belasting. Dat hele kabinet is daardoor in mekaar gelazerd. Tweehonderdduizend mensen hebben die docu gekeken. Alleen dat al. Als je twaalf volwassenen met Lego laat spelen, dan kijken er drie keer zoveel, maar goed, 250.000 mensen hebben zitten janken voor de tv en dan denk je de volgende dag, als ex-minister zonder lul: weet je wat, ik doe een roze vrachtwagenwiel op mijn hoofd dat is ontworpen door modehuis Ravage Minuscule. Dan ben je toch koud? Dan ben je toch gewoon een haring met een hoed, ik bedoel een geslachtsneutrale bewoner van de oceaan met een middelvinger op haar hoofd.

(…) Vroeger, zes jaar geleden, mocht er ook zoveel niet, maar daar trokken we ons geen reet van aan. Woke, dat was toen nog gewoon iemand met een spraakgebrek die naar een brandend huis wees en dan het woord ‘rook’ niet kon zeggen. Maar laat ik niet achterblijven. Laat Amsterdammers weer eens Amsterdammers zijn. Vrijdag hangt iedere Amsterdammer een regenboogvlag uit zijn raam. Eens kijken wie die allemaal naar beneden gaat trekken.”

Nico Dijkshoorn schrijft wekelijks een column voor Het Parool en spreekt zijn bijdragen ook geregeld in.

Reageren? n.dijkshoorn@parool.nl.