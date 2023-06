Mijn oudere vriend zegt: “Gek is dat: na de Tweede Wereldoorlog hebben we alles gedaan om de vrede te bewaren. Dat is tot op heden goed gelukt. Maar door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne wordt onze vrede absurd.”

“Wat bedoel je precies?”

“We hebben hier een goed leventje. In vergelijking met wat er in Oekraïne gebeurt. Je zou kunnen zeggen dat de kloof tussen ons en Oekraïne aan het groeien is.”

“Ik snap niet waar je naartoe wil.”

“Onze vrede wordt steeds onrechtvaardiger. We zien wat daar gebeurt en we doen niks. We zeggen dat we niks kunnen doen omdat het dan een derde wereldoorlog wordt, omdat het nucleaire wapen zal worden ingezet, omdat Amerika en China dan ook bonje gaan maken. Om de lieve vrede te bewaren houden we ons koest. Maar dat wordt steeds moeilijker. Voel je dat zelf niet?”

“Ik ben wat laf van aard. Ik wil niet dat het uitdraait op een wereldoorlog.”

“Ik ben ook laf. Maar er komt een punt dat we moeten zeggen: nu is het afgelopen. Nou moet Rusland verliezen. Dan moeten ook wij gemener worden.”

“Gemener... Zo’n kinderachtig woord.”

“Ja, ik bedoel dus: veel gemener. Slecht. We moeten onze sterkste wapens uit de kast halen en oorlog voeren.”

“Méén je dit nou?”

“Ja. Vrede kan maar een bepaalde tijd duren. En we maken nu het einde ervan mee. Wil je een oorlog beëindigen, dan moet je dingen bedenken die je nu niet durft. Namelijk: dat ook wij steden moeten bombarderen waarbij kinderen omkomen, dat ook wij overgaan tot liquidaties, aanslagen, kortom: we moeten oorlog voeren.”

“En als wij dat niet doen. Wat gebeurt er dan?”

“Dan spreken we straks Russisch. Lezen de Pravda.”

“Ach, wat een onzin.”

“Misschien is dat onzin. Maar hoe voel je je als je iets of iemand of een land kon redden en je dat welbewust niet hebt gedaan?”

“We moeten oorlog voeren tegen de verslechtering van het klimaat...”

“Onzin. Het milieu krijgt door die oorlog in Oekraïne al een enorme opdonder. Dat kan erger worden. Als wij eerder hadden ingegrepen en die stuwdam stond er nog, dan hadden wij een grote milieuramp voorkomen.”

“Ik vind het doodeng wat je zegt.”

“Die angst maakt laf. Alsof ik het leuk vind om ten oorlog te gaan. Maar soms moet het. En misschien moet het nu. Onze generatie heeft domweg geluk gehad dat het al die tijd vrede was. Dat geluk is op!”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker.

Reageren? t.holman@parool.nl.