Uit de gelekte Pentagonpapieren bleek dat zowel Rusland als Oekraïne kampt met munitietekort.

Straks staan de troepen tegenover elkaar en dan moeten de geweren noodgedwongen zwijgen.

‘’Wegens gebrek: vrede.” Alsof het in de uitverkoop ligt – je zou er voor tekenen, ware het niet dat het nog ver weg is en het geen langdurige oplossing biedt. De wapenfabrieken draaien op volle toeren en willen dat graag blijven doen. Maar er dreigt ook een gebrek aan grondstoffen. Er is geen munitie voor munitie.

“Wat hebben jullie met mijn grondstoffen gedaan?” vraagt de Aarde.

“Daar hebben wij wapens van gemaakt, beste Aarde.”

“Maar nu ben ik uitgeput.”

“Wij wapenfabrikanten ook, beste Aarde, we hebben niets meer op de schappen liggen.”

“En nu?”

“Nu niks.”

Straks, zo dacht ik ook, in een verre toekomst en als alles gaat zoals ik wil, is Oekraïne lid van de Europese Unie. Hoe zit het dan met de Oekraïense boeren? Houdt Frans Timmermans die straks dan ook aan de Europese regels? En mag, om nog een voorbeeld te noemen, Bachmoet dan niet herbouwd worden vanwege de stikstofregels? Ik denkt dat Zelensky dan een lange neus trekt tegen degene die hem nu aan wapens helpen. Wapens die waarschijnlijk meer stikstof uitstoten dan de gebouwen die moeten worden gebouwd.

“Maar de opwarming van de aarde! De mensheid gaat dan ten onder.”

Ach, het zou niet de eerste keer zijn. En wat maakt het uit? Is men nu gelukkiger dan vroeger? Ik geloof het niet. We zouden gelukkiger kunnen zijn, maar we houden er zulke idiote denkbeelden op na dat je terecht mag veronderstellen dat we oorlog voeren prettiger vinden dan leven in vrede.

Vrede, daar worden we maar ongemakkelijk van. Want als we niet strijden, gaan we bedenken welke streken ons in het verleden zijn geleverd en willen we weer ten strijde trekken. Anders gezegd: vrede is een noodzakelijk streven om een beschaving te creëren om weer oorlog te kunnen voeren.

Wanneer er nu een noodzakelijke wapenstilstand komt wegens het tekort aan munitie, zal je zien dat niemand goed raad weet met die toestand. Men denkt: er zijn nog atoombommen. Waarom gebruiken we die niet?

Ja, waarom niet. De aarde is toch al kapot. En de kleinste wezens op aarde - de beerdiertjes - kunnen vermoedelijk atoomaanvallen overleven. Zij zullen na miljoenen jaren wel weer zijn uitgegroeid tot een mensensoort. Daarvoor moet dan wel veel strijd worden geleverd. Hoor ik Darwin huilen?

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.