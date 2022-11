Vrachtladingen kinderen, onder wie ik, zijn reeds geïndoctrineerd op weekendscholen

Ik zat met open mond te kijken. Het was alsof ik mezelf hoorde praten. Maar nee, ik was het niet. Het was Dennis Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, die ik koppen met spijkers hoorde slaan. Zin na zin. Het ging over religieuze weekendscholen.

“Soms worden daar dingen bijgebracht die juist haaks staan op wat je doordeweeks onderwezen krijgt als kind. Dat je doordeweeks leert dat mannen en vrouwen gelijk zijn en je verliefd mag worden op wie je wilt, maar dat je in het weekend leert dat als je homoseksueel bent, dat dat niet mag. Of dat je dan van een flatgebouw naar beneden gegooid moet worden.” Bam!

“Dat zijn dingen die haaks staan op wat wij in Nederland belangrijk vinden met elkaar. En dat betekent ook dat we daar dan tegen op moeten treden.” Bam!

“We hebben de afgelopen jaren gezien dat deze ideeën problematisch zijn en ondermijnend aan de rechtsstaat. (...) We moeten niet naïef zijn en voorkomen dat zulke ideeën in de hoofden van onschuldige kinderen geplant worden.” Bam!

Informele scholing kan ‘antidemocratisch, antirechtsstatelijk en anti-integratief’ zijn. Bam!

Het is eindelijk zover: de Onderwijsinspectie gaat ingrijpen als op weekendscholen antidemocratisch onderwijs wordt gegeven. Inlichtingendiensten, ouders of leraren van reguliere scholen die zich zorgen maken kunnen dat in de toekomst bij de inspectie melden.

En dat werd verdomme tijd. Decennia zijn er voorbijgegaan, vrachtladingen kinderen, onder wie ik, zijn reeds geïndoctrineerd met de meest belachelijke en onwetenschappelijke ideeën over gelovigen en ongelovigen, man en vrouw, homo en hetero, kuise vrouwen en foute vrouwen. Over besnijdenissen, de eeuwige hel, over dat je niet naar het strand mag als vrouw en over de maagdelijkheidscultus. Van het moeten bloeden op de huwelijksnacht voor je man om in het Paradijs te komen tot aan het goedpraten van huiselijk geweld; alles passeert de revue.

Ideeën die niet overeenkomen met het verlichte humanitaire denken, ooit vormgegeven door Erasmus en Spinoza, de kern van de Nederlandse cultuur anno nu.

Het heeft me altijd verbaasd: die cultuurrelativistische, bijna onverschillige houding van de Nederlandse staat ten aanzien van, wat ik noem, ‘de lange arm’-scholen – scholen waar kinderen in het weekend of na school op geplaatst worden door hun ouders, vaak met een voertaal die niet Nederlands is en een orthodox-religieus curriculum. Meestal wordt dit soort ‘onderwijs’ ook vanuit het buitenland gefinancierd, bijvoorbeeld door oliestaten die er belang bij hebben een aanhang te krijgen in Nederland of Europa en om hun middeleeuwse ideeëngoed, dat, nogmaals, niets van doen heeft met de Nederlandse normen en waarden, te verspreiden.

Ik zeg: doorpakken. Nu nog artikel 23 afschaffen, zodat de financiering van religieuze scholen eindelijk beëindigd wordt. Op school leer je taal, rekenen, logisch redeneren en spelling. Buiten schooltijd hebben ouders genoeg mogelijkheid hun kind te indoctrineren. En anders financieren ze zelf zo’n school maar.

De Nederlandse belastingbetaler is niet verplicht een middeleeuwse en antiwetenschappelijke houding voor kinderen te sponsoren.

