Als je dit land als nieuw­komer binnenkomt, geniet je van zaken die voor Neder­landers doodgewoon zijn. Zo ben ik een liefhebber van het Nederlandse vakantiesysteem dat, zoals u weet, vakanties over drie regio’s spreidt: Noord, Zuid en Midden. Zo wordt – in coronavrije tijden – de drukte vermeden.

Ik studeer in Eindhoven en had vorige week mijn herfstvakantie. Zo beschikte ik opeens over tijd. Mijn laptop ging in de kast en ik besloot wandelingen te gaan maken.

Vakanties hebben hier een andere functie dan in Ethiopië. Vrije periodes worden door Nederlanders gebruikt om eropuit te trekken. Nederlanders zetten zelfs geld opzij om hun gedroomde bestemmingen te kunnen bereiken.

In Ethiopië is dat niet het geval. Daar is vrije tijd vooral lummelen. Zeg maar: tv-kijken, rondhangen, beetje lezen.

Vorig jaar heb ik die Afrikaanse gewoonte achter me gelaten. Ik ben voor het eerst echt met vakantie gegaan. Naar Zürich. Dit jaar was zo’n trip door Covid-19 niet mogelijk. Ik besloot daarom op reis te gaan in mijn eigen stad.

Om toch een richting te hebben, gaf ik mezelf een opdracht: ik wilde me verdiepen in Amsterdamse straatkunst. Ik wandelde kriskras door de stad en bekeek allerlei soorten beelden en graffiti. Er was van alles te zien. Op de meest onverwachte plekken.

Het meest werd ik getroffen door de muurschildering van Anne Frank op het NDSM-terrein in Noord. ‘Let me be myself’, stond erbij. Straatkunst is vergankelijk. Toch hoop ik dat Anne Frank voor altijd daar blijft.

Wondimu GebreWoldeaarggiye kwam in 2015 als vluchteling van Ethiopië naar Nederland. Wekelijks vertelt hij over zijn leven in Amsterdam. Lees al zijn columns hier terug.