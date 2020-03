Laatst kwam ik opeens terecht op het Karl Marxpad.

Heeft ooit iemand bezwaar tegen die naam gemaakt?

Nee, natuurlijk niet.

Waarom is dat eigenlijk ‘natuurlijk’?

Marx was de inspirator van een uiterst verderfelijke ideologie. Een ideologie die pakweg 100 miljoen doden heeft veroorzaakt. Verdient zo’n inspirator een pad met als oogmerk hem te eren?

Volgens mij niet. Maar eerlijk is eerlijk: toen ik de leeftijd had van Greta Thunberg, las ik ook Het Communistisch Manifest. Tevens besef ik dat menig verzetsheld en menig groot kunstenaar eveneens werden geïnspireerd door Marx, dus ik zal tegen de padnaam geen bezwaar maken.

Ons nog hier en daar door Karl Marx geïnspireerde stadsbestuur heeft een werkgroep gevraagd hoe het feitelijk zat met de vernoemingen van onze straten. (Heel erg belangrijk, zo’n onderzoek. Dank stadsbestuur.)

Nou, de resultaten waren niet mis.

Ik zal u niet met de cijfers vermoeien, maar we hebben vrijwel alleen mannen. En dat moet veranderen. En waarom moet dat? Geen idee. Maar men wil ‘meer variatie’. Waarom? Geen idee.

“Maar inclusiever moet het wel worden,” zegt project­leider Jurriaan Omlo van de werkgroep die in opdracht van het college de vernoeming van straten onder de loep nam. “Amsterdam is een multiculturele stad met een zeer diverse bevolking. Het college wil dat die diversiteit is terug te vinden in de straatnamen.”

En waarom moet dat dan? Geen idee. Maar er moet ‘meer inclusie’ komen. En waarom moet dat?

Dit is de reden: “Een herkenbare straatnaam kan er ook voor zorgen dat mensen zich hier thuis voelen.”

Ja, logisch.

Je bent lhbti’er, of je bent GroenLinkser, of je bent communist (vooral die), dan voel je je niet thuis op de Prinsengracht, of de Herengracht. Daar loop je dan verloren rond. Machteloos. Je hebt op die lokaliteit als GroenLinkser een huis en dan is het toch net of je over de gracht loopt (Heren, Prinsen, Keizers) van de mensen die je wil bestrijden.

Afgrijselijk!

Zo woont onze burgemeester (GroenLinks) op de Herengracht. De burgemeester staat uiteraard (uiteraard!) boven de partijen. Maar ja… Echt prettig wonen is het niet.

Mijn voorstel is daarom: bouw een burgemeesters­woning op het Karl Marxpad. Het is daar heerlijk wonen als je ervan houdt. En de wethouders raad ik ook aan daar te wonen. Wat zullen ze gelukkig worden.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker.

