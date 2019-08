Vooralsnog is kraken het enige antwoord op de wooncrisis

Natuurlijk ben ik geen nimby. Ik ben inlevend, solidair, een typisch deugmensch. En dus stuurde ik de dakloze vrouw die steeds vaker en steeds langer in ons portiek bivakkeerde niet weg, maar schreef ik een brief aan de VvE. Hoe konden we haar het beste helpen?

Er was veel media-aandacht voor het CBS-bericht deze week dat het aantal daklozen in tien jaar tijd is verdubbeld. Er waren genoeg ideeën over de oorzaken, die zich laten samenvatten als drie keer een kabinet-Rutte. Minder belangstelling was er voor acute oplossingen. Een vreemde in huis nemen is ook weer zoiets.

Als je zelf dakloos bent, is wegkijken geen optie. Frank van der Linde is dat, en hij is ook activist en adviseur. Zodoende bedacht hij een simpel plan: een daklozencamping in het Vondelpark. De opvang zit immers vol en iedereen slaapt het liefst bedekt. De gemeente was echter onverbiddelijk en de rechter verbood het kamperen.

Het toont de hypocrisie van het stadsbestuur. Aan de ene kant stellen zij dat Amsterdam niet alleen voor de rijken is, aan de andere kant laten ze daklozen in de (deze week nadrukkelijk spreekwoordelijke) kou staan. Handhaving moet ze wegsturen, waarnaartoe is onduidelijk.

Van der Linde vertelde zijn verhaal aan verschillende kranten, maar op kranten kun je alleen slapen. Een uitweg kwam er niet.

We zijn een rijke stad met een rijk verleden. Speculatie en woningnood zijn niet nieuw, en we weten hoe je ze tegengaat. Op Twitter suggereerde Noor Labansdochter daarom kraken als gekend pressiemiddel tegen dakloosheid. Het is een volksinitiatief dat geen belastinggeld kost, voegde ze eraan toe. Ook Jacco Prantl riep op tot een come­back van kraken, want ‘oude sociale huurwoningen die verpatst werden om “eigen woningbezit te bevorderen” staan hier leeg, wachtend op meer rendement’. Frank van der Linde ziet er wel iets in en informeerde online naar onbewoonde objecten.

De reactie van rechts gaat voorspelbaar zijn. In hun ogen zijn krakers altijd tuig en is kraken altijd diefstal. Ik kan best begrip opbrengen voor die politieke positie, al is hij met klem niet de mijne. Maar vooralsnog is kraken het enige antwoord op de wooncrisis, een crisis die verwekt is door precies datzelfde rechts. Zolang zij niet met een ander medicijn komen, zullen ze die realiteit moeten aanvaarden.

We kunnen het probleem namelijk niet verschuiven. Dat is trouwens wel wat met ‘mijn’ dakloze mevrouw is gebeurd. Mijn bovenbuurman heeft haar met kracht te kennen gegeven dat ze niet meer bij ons mag liggen. Nu ligt ze dus bij de buren. Noem het schuldgevoel, noem het machteloosheid, noem het willen deugen, maar wat mij betreft is ze weer welkom.

Linda Duits, schrijver en onder­zoeker gender- en mediastudies, ­vervangt Patrick Meershoek ­tijdens zijn vakantie.