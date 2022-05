Vooral wasmachines blijken populair bij de plunderende Russische militairen

‘En dan nu, beste Oekraïners, het belangrijkste nieuws uit Nederland. Johan Derksen, de presentator van Vandaag Inside keert vermoedelijk terug. U heeft daar in onze vorige uitzendingen al het een een ander over gehoord en ik verwijs u naar onze podcast Vreemde tijden waarin we dit ook behandelen.

Ook is er nieuws van het Songfestivalfront. S10 kreeg vlak voor haar optreden een aanval van hyperventilatie. Ze stuurde iedereen in haar omgeving weg en wachtte tot ze helemaal rustig werd. Ze kreeg trouwens veel lof voor haar outfit van Viktor & Rolf. Wie geïnteresseerd is in het Songfestival kunnen we wijzen op een vrolijke Nederlandse podcast met de laatste weetjes van het festival… En met aandacht voor het nieuws van de juicekanalen.

En zojuist komt het bericht binnen dat Ajax kampioen van Nederland is geworden. Het was overal feest in Amsterdam. ‘Na al die tijd met corona hadden we een eindelijk recht op een feestje,’ zei een supporter.

Tot zo ver het nieuws uit Nederland.

Binnenlands nieuws.

In de dorpen Cherkaski Tishki, Ruski Tishki, Borschova en Slobozhanske zijn volgens gouverneur Oleh Syniehubov dodelijke boobytraps achtergelaten door de teruggedrongen Russen. Er zijn berichten dat het moreel van de Russische soldaten verder terugloopt. De plunderingen nemen toe. Vooral wasmachines blijken bij de Russische militairen populair.

Verder gaan de raketaanvallen op alle grote steden gewoon door. Charkov werd gisteren het zwaarst getroffen. De stad die anderhalf miljoen inwoners kende wordt al ruim twee maanden elke dag gebombardeerd en bestormd met veel doden tot gevolg.

Toch heeft president Zelenski enige hoop dat hij het tegenoffensief kan uitbreiden, maar hij waarschuwt voor euforie. Amerikaanse inlichtingendiensten zien namelijk dat Poetin zich aan het voorbereiden is op een langdurig conflict. Verder komen er steeds meer berichten binnen van verkrachtingen en massagraven…

En dan komt er nu net vers nieuws uit Nederland binnen.

Nog nooit eerder is de prijs van een doosje eieren in Nederland zo hard omhooggegaan. Scharreleieren zijn nu 10,7 procent duurder. Verder zijn de gemiddelde huizenprijzen in Amsterdam toch weer gestegen en betaal je in het centrum meer dan tienduizend euro per vierkante meter…

Aan de telefoon nu Oleg Damski. “Oleg, waar sta jij nu?”

“Ik weet het niet. Mijn geboortedorp is weg…”

“Weg?”

“Ja, weggebombardeerd…”

“Vervelend. Wat denk jij over de kansen voor Oekraïne bij het Songfestival?”

“Nou, ik sprak daarnet de Nederlandse journalisten Jan Smit en Cornald Maas en die vinden het een geweldig nummer…”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

