Voor zijn wangedrag mag zo’n jongen best een ietsepietsie door mij getreiterd worden

Ik zal u precies vertellen wat en hoe het is gebeurd.

Een jongen, vermoedelijk een student, gooit een leeg bierblikje op de grond terwijl hij bijna naast zo’n gemeentevuilnisbak staat. “Dit is speciaal voor rommel zoals lege bierblikjes. Heel handig, want dan hoef je het niet op straat te gooien en het wordt zelfs voor je opgeruimd,” zeg ik.

“Bemoei je er niet mee kankermongool.”

“Je moet echt een nieuw kunstgebit nemen, want ik versta je niet. Althans, ik verstond zo iets als: ik ga je geld geven, want ik vind je zo’n aardige man.”

En opeens staat die jongen met gebalde vuisten tegenover me en zegt: “Pleur op!”

“Dat zal ik zeker doen, schat. Het leeftijdsverschil is te groot.”

Op dat moment kreeg ik een stoot(je) tegen mijn schouder.

Allemaal verder goed afgelopen.

Dit heldenverhaal vertelde ik ’s avonds toen we bij vrienden aan het eten waren en ik hoorde: “Heb je dit echt gedaan, of is het weer één van je verzonnen verhalen?”

“Hoe bedoel je? Waarom zou ik dit verzinnen? Het is echt zo gegaan.”

“Dan vind ik je behoorlijk stom.”

“Hoezo?”

“Je hebt die jongen vernederd. Die jongen was fout, maar je hebt hem vanuit grote hoogte gekleineerd. Dat wekt agressie op. Die jongen doet iets verkeerd en dan ga jij hem terechtwijzen door hem bekakt in de maling te nemen. Ik zou ook kwaad worden.”

“Hij gooit zomaar een leeg bierblikje op straat.”

“Maar zoals jij hem dan aanspreekt, lok je agressie uit. Dat is precies wat onze overheid doet. Mensen maken een foutje, vullen iets verkeerd in of zoiets en dan komt de overheid en die vernedert ze. Dat is vragen om agressie.”

“Pardon? Hoe had ik zo’n jongen dan moeten behandelen?”

“Verreweg het verstandigst is het om hem maar te laten begaan, dan blijf jij heel en hem verander je toch niet. Als je toch iets tegen hem wilt zeggen, dan moet je zeggen: ‘Mijnheer, neemt u mij niet kwalijk dat ik het zeg, daar is de vuilnisbak.’”

“Is dat verstandiger?”

“Ja, verstandiger en veiliger.”

“O ja, neem me niet kwalijk. Ik heb dan toch erg het gevoel dat ik buig voor zo’n jongen.”

“Ja? En?”

“Hij mag voor zijn wandaad best een ietsepietsie getreiterd worden door mij.”

“Ja, dan word je vroeg of laat in elkaar gepompt. Het is 2021, niet 1971, Theodor.”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

