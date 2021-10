Zou het echt waar zijn? Of is het een grap van Henk Kamp?

In De Telegraaf las ik namelijk dat het ministerie van Defensie zijn medewerkers ‘gaat verplichten om cursussen in diversiteit en inclusiviteit te volgen.’ Een verplichte cursus!

“Soldaten, in zaal één leren we schieten. In zaal twee leren we lief te zijn voor minderheden.”

“Maar dat zijn we toch al, generaal. We hebben de afgelopen jaren niets anders gedaan dan minderheden beschermen!”

Ik zou wel eens willen weten wie zo’n cursus onder de aandacht van Kamp heeft gebracht? Zijn dat de generaals zelf? Waarom vonden die dat zo belangrijk?

Als ik even googel, lees ik over militairen die drugs gebruiken en in drugs handelen en dat er wel eens een vechtpartij plaats vindt op een plek waar dat niet hoort (dat soldaten vechten lijkt me trouwens niet zo heel raar), maar ik kom eigenlijk niet tegen dat er verregaand en op een misselijkmakende manier in het leger wordt gediscrimineerd.

Dat zegt niets, weet ik. Mijn oom (wijlen kolonel Holman, gouden balk aan de kraag, twee sterren, Korea-onderscheidingen die ik als kind mocht aaien), werd als Indische jongen niet gediscrimineerd gezien de hoeveelheid tassendragers (‘aides’ werden die genoemd) die om hem heen drentelden en die een cursus knipmessen voor meerderen hadden gevolgd.

Ik kan ook wel bedenken dat er af en toe wordt gediscrimineerd en de ene keer zal dat erger zijn dan de andere. Voor ruw werk heb je ruwe jongens en meisjes nodig.

Nu moeten onze jongens verplicht een cursus diversiteit en inclusiviteit gaan volgen.

Wat beledigend!

Een soldaat verdedigt zijn land, zijn volk. Iedereen. Man, vrouw, minder- en meerderheden, welke letter zij seksueel ook vertegenwoordigen. De soldaat doet wat wij willen. Zeggen wij iets onzinnigs als ‘Ga Afghanistan bevrijden,’ dan heeft hij dat te doen. Soldaten hebben een eed gezworen trouw te zijn aan de Grondwet en daarin staat al dat er niet mag worden gediscrimineerd.

Niet alleen bij defensie maar ook in de culturele sector waar subsidies te verdelen zijn, word je geadviseerd diversiteits- en inclusiviteitscursussen te volgen. Een soldaat kan zo’n cursus niet weigeren.

Je ziet dat onze cultuur langzaam sterft. Niemand mag meer uitzonderlijk zijn, of immoreel. Subsidies gaan naar een positieve betrokken boodschap.

Op internet keek ik even naar die cursussen. Ze kosten (zoals bij Schouten & Nelissen, Univeristy of Applied Sciences) rond de 1200 euro per persoon.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

