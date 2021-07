Voor Russische bedrijven is inclusiviteit een hele opgave

Andrej Krivenko is hét voorbeeld voor jonge Russische ondernemers. De nu 44-jarige zakenman startte in 2018 in een verre buitenwijk van Moskou met een kraampje waar hij verse melk verkocht, afgenomen bij een lokale boer.

Melk was in die tijd een schaars product. In supermarkten vond je uitsluitend pakken melk – gemaakt van melkpoeder aangelengd met water.

Nu, 23 jaar, later is Krivenko de baas en eigenaar van VkussVill, een keten van inmiddels 1200 winkels in 36 Russische steden met 14.000 werknemers en een omzet van 1,3 miljard euro. Afgelopen jaar opende Krivenko elke dag twee nieuwe winkels.

VkussVill verkoopt uitsluitend organische producten, die ook nog eens worden afgenomen bij meer dan duizend lokale boeren en producenten. Alles is kakelvers en natuurlijk aan de VkusVillproducten. In Moskou vind je op bijna elke straathoek een VkussVill vestiging, ik haal daar elke dag wel een broodje of verse yoghurt.

Je kunt zonder overdrijving vaststellen dat Andrej Krivenko gezond eten in Rusland op de kaart heeft gezet. Hij deed dat ook nog eens zonder enige connectie of kruiwagens en leende zelfs nooit een dubbeltje bij de bank. “Ik wil geheel onafhankelijk zijn,” is zijn motto. Alleen daarom verdient hij als Russische ondernemer al een standbeeld.

Als onderdeel van zijn marketingcampagne lanceerde VkussVill een serie filmpjes waarin vaste klanten worden geportretteerd. Het geeft een mooi beeld van de Russische middenklasse.

Het laatste filmpje toonde Yoema, Mila, Alina en Ksjoesja zien, een lesbisch koppel en hun twee dochters. Moeder Mila, met een ringetje door haar lip, dochter Ksjoesja met een rastakapsel. De hele familie vegan, fairtrade en onderdak biedend aan lhbtq-slachtoffers van huiselijk geweld. Kortom, geen doorsnee Russische familie – en daarom een geweldig en moedig statement van VkussVill.

Het filmpje stond nog niet op YouTube, of de (doods)bedreigingen stroomden binnen bij Krivenko. In Rusland is het promoten van lhbtq-relaties strafbaar. Recent nog werd een zaak geopend tegen Dolce & Gabbana, dat in een post op Instagram beelden toonde van zoenende koppels van hetzelfde geslacht.

Na een paar dagen ging Andrej Krivenko door de knieën. Hij publiceerde, tot woede van de lhbtq-gemeenschap, een excuusbrief (‘we beschouwen het filmpje als onze fout’) en haalde het portret offline.

Natuurlijk is dit pijnlijk en verkeerd. En toch heb ik met Krivenko te doen, in de wetenschap hoe makkelijk het voor de autoriteiten is om een bedrijf te vernietigen. De rel zegt meer over het klimaat in Rusland dan over VkussVill – een bedrijf dat juist inclusief wil zijn.

Andrej Krivenko heeft nu aangekondigd dat hij VkussVill internationaal wil uitrollen. Zijn eerste doel: het vrije Amsterdam.

Derk Sauer is uitgever van The Moscow Times en columnist bij Het Parool. Hij is ook ­oprichter van de Russische krant Vedomosti en oud-uitgever van RBK Gazeta.