Voor Poetin staat geopolitiek op één en ver daarna pas zijn eigen bevolking

Onlangs berichtte ik over onze nieuwe buren – een groep tieners die de villa naast ons ombouwden tot een TikTokhuis en vandaaruit filmpjes de wereld insturen naar miljoenen volgers op dit sociale medium.

Ineens was het de afgelopen dagen heel stil. Waren ze nu alweer vertrokken? Ik vroeg het aan de bewaker bij de poort. “Ze liggen allemaal in het ziekenhuis,” zei hij, “met corona.”

Terwijl het in Nederland eindelijk de goede kant op gaat, zitten wij hier midden in de derde golf.

In Petersburg – brandpunt van de nieuwe golf – is een groot covidziekenhuis heropend. Ook in Moskou en andere steden wordt de zorg opnieuw overspoeld, nu met veel jonge mensen zoals “mijn’ TikTokkers.

Op het werk zie ik ook bosjes voor de bijl gaan, zoals mijn assistente Irina (32) en onze boekhouder Marina (28).

Per dag sterven volgens officiële cijfers zo’n 400 mensen aan covid – het werkelijke aantal ligt dichter bij de duizend.

En dat terwijl Rusland met Spoetnik V een prima vaccin in huis heeft, ook nog eens overal gratis beschikbaar in de grote steden.

Rusland was een van de eerste landen met een keiharde lockdown en het eerste land met een vaccin, maar ook het eerste land dat na de zomer vrijwel alle beperking ophief om de economie te beschermen.

Dat had goed kunnen gaan als het Spoetnikvaccin in hoog tempo was uitgerold. Maar de vaccinatiegraad is na vijf maanden dramatisch. Nog geen 10 procent van de Russen heeft zich laten vaccineren.

Hoe kan dat, in een land waar Poetin met harde hand regeert en als het op verkiezingen of referenda aankomt alles uit de kast haalt en daarbij flinke dwang niet schuwt?

Het begon al toen Poetin zichzelf eerst niet liet vaccineren en toen hij dat uiteindelijk wel deed de camera’s op grote afstand hield. Sindsdien is Poetin een grote ambassadeur van Spoetnik, maar dan vooral richting het buitenland.

Met zijn ‘Spoetnikdiplomatie’ maakt Poetin goede sier. Al meer dan zestig landen nemen het Russische vaccin af of produceren dat zelf. Internationaal zijn er veel meer Spoetnikvaccins gezet dan in Rusland zelf.

Het past helemaal in het beeld van de president die geobsedeerd is door geopolitiek maar zich minder aantrekt van de noden van zijn eigen bevolking.

Zo komen we tot de kern van het probleem: de totale breuk tussen overheid en bevolking.

Midden in de derde golf zegt nog steeds 62 procent van de Russen dat ze niet gevaccineerd willen worden. Ze hebben nul vertrouwen in de boven hen gestelden. Tot welke desastreuze gevolgen dat kan leiden blijkt nu.

Derk Sauer is uitgever van The Moscow Times en columnist bij Het Parool. Hij is ook ­oprichter van de Russische krant Vedomosti en oud-uitgever van RBK Gazeta.