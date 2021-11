Voor mijn nekpartij gebruikte hij vier verschillende tondeuses

Voor het eerst in ik denk wel twintig jaar werd ik geknipt door een man.

Hij was nieuw in de kapperszaak. Ik kreeg een boks en hij stelde zich voor. Het klonk als de naam van een Braziliaanse voetbalclub.

Hij leidde me naar een stoel, knevelde me met zo’n rekbaar stuk nekkraag, en bekeek behoorlijk lang mijn haar van alle kanten. Dat voelde wat ongemakkelijk.

“Zeg maar wat ik voor u kan betekenen,” zei hij.

Vroeger, echt lang geleden, ging ik naar de Ferdinand Bol voor een knipbeurt. Negen gulden ofzo. Een pijpenla met een bruin interieur.

Je moest een nummertje trekken bij binnenkomst.

Het was een herenkapper. Maar er knipten ook vrouwen.

Het ging in hoog tempo. Ik vond het er altijd leuk.

“Nummertje 34!”

En als je niet snel genoeg reageerde, of verdiept was in de Aktueel of de Autoweek of een ander leesmappenblad:

“Nummertje 35!”

Moest je nog moeite doen om je ertussen te wurmen.

Er was een kapper met een heel dikke buik, en een met een bril met oranje glazen. Sommigen rookten tijdens het knippen.

Ze luisterden nauwelijks naar hoe je het wilde hebben, maar zetten meteen de schaar in het haar. Je ging er zeg maar niet heen om je haar in het model van een bekende voetballer of popster te laten stylen.

De kappers waren altijd met elkaar aan het dollen.

De zaak bestaat nog steeds. Herenkapsalon L. Visser.

Bij mijn kapper op de Middenweg ligt ook een leesmap op tafel. (Wanneer de leesmap uit het kapperslandschap verdwijnt is het einde der tijden nabij.)

De kapper met de naam van een Braziliaanse voetbalclub was heel serieus met zijn vak bezig.

Ik was geen klant, ik was een kunstwerk. Hij knipte met gebaren, zoals een bonsaimeester telkens een takje van een bonsaiboompje snoeit.

Af en toe een stap achteruit om het resultaat te bekijken.

Hij föhnde om de paar minuten het haar van mijn schouders.

“Ja, ik kan wel in zo’n barbershop gaan werken, en voor een tientje je nek opscheren, maar knippen is zoveel meer, weet je.”

Voor mijn nekpartij gebruikte hij vier verschillende tondeuses. Een goudkleurige was zijn favoriet.

Steeds liep hij even weg om op zijn telefoon te kijken.

“Mijn vrouw is zwanger van ons eerste kindje.” Apetrots: “Een jochie. Dat was op de echo wel heel duidelijk te zien.”

Met een scheermes ging hij over mijn nek. Daarna knipte hij een paar keer met zijn schaar in de lucht.

“Klaar,” zei hij.

Hij bood me een geopende pot aan. Iets tussen gel en wax in.

Ik nam een vinger en boetseerde mijn haar. Het zat meteen goed.

“Nog even blijven zitten,” zei hij.

En toen kwam het. Hij strooide talkpoeder op een blokkwast en haalde die een paar keer met langzame streken over mijn nek. Het voelde fantastisch.

Nog nooit meegemaakt. Herboren stond ik op.

Het gevallen haar lag in een bijna perfecte cirkel om de stoel.

Maarten Moll schrijft over dagelijkse beslommeringen in de stad. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? m.moll@parool.nl