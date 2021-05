Voor Max Verstappen bestaat geen grens

Hand in hand hebben entertainment en topsport duidelijk gemaakt dat ‘kan niet’ niet bestaat. Eerst op zaterdag door het fenomenaal georganiseerde Songfestival in Rotterdam en zondag dankzij de historische triomf van Max Verstappen in Monaco.

Het zijn de nooit verwachte prestaties die vooraf tegen veel scepsis moesten opboksen. Meningen vanuit de Gilde der Wijsneuzen, waarvan de leden vaak niet door hebben dat juist zij de kleine denkers zijn. Vandaar dat mondiale grootheden als Johan Cruijff vooral in eigen land niet worden begrepen, zoals dat eerder ook Rembrandt en Vincent van Gogh is overkomen. Zelfs de Nachtwacht is ooit door de opdrachtgever afgekeurd, say no more.

Ook de wereldburger Max Verstappen krijgt regelmatig een trillende onderlip van dit meningencircuit. Hij heeft er weinig mee en blijft er ver vandaan. Dat scheelt weer tijd die benut kan worden om maximaal bezig te zijn met het volbrengen van zijn missie: wereldkampioen worden in de snelste autoraceklasse, de Formule 1.

Het blijft fascinerend om te zien hoe daar al jarenlang alles voor moet wijken. Terwijl de polonaise werd ingezet, vanwege de seizoenstart van de 23-jarige coureur (1 overwinning en 3 tweede plaatsen), zette zijn vader Jos voor Monaco de boel op vlijmscherp door publiekelijk kritiek te uiten op de door Red Bull geprepareerde auto. Zijn conclusie: ‘De wagen oogt goed, maar is niet goed genoeg.’

Een week later was de bolide van zoon Max perfect.

Zo gaat dat in de echte top. Hard tegen hard, met winnen als doel. Triomferen in Monaco is weliswaar heel bijzonder, net als de eerste koppositie ooit voor een Nederlander in het WK-klassement, maar het zijn voor Verstappen momentopnames. Intussen blijft hij alert in een wereld die de complexiteit van zijn missie blijft onderschatten.

Wat dat betreft heeft het Songfestival hem en andere topsporters een goede dienst bewezen. Omdat ook de entertainmentwereld heeft laten zien dat ‘kan niet’ niet bestaat. Met de juiste landgenoten op de juiste posities, kan Nederland de wereld op alle fronten verrassen. Zoals in Ahoy. Ik ben allesbehalve een songfestivalfreak, maar dit was totaalvoetbal. Niet op gras, maar op het podium. Een in ons land nooit vertoonde show, geproduceerd door Nederlanders. Na dit Songfestival kan niemand nog beweren dat ons land niet in staat is om zelfs een Olympische Spelen te organiseren. Maar alleen als, net als bij het Songfestival, al het beschikbare talent maximaal wordt benut.

Dat wordt nog een klus, omdat de vaderlandse topsport nog te veel klassieke bestuurders kent die de topsport eerder dwarszitten dan stimuleren. Cruijff zou met hen botsen, terwijl Verstappen er zich al in een vroeg stadium aan onttrokken heeft. Maar ooit komt het moment dat, net als bij het Songfestival, de topsport zo de krachten bundelt dat er een geslaagde Olympische Spelen wordt afgeleverd. Zelfs al zouden we daar tot 2040 op moeten wachten.

Jaap de Groot schrijft in Het Parool wekelijks een column over sport. Lees al zijn columns hier terug.

Reageren? j.degroot@parool.nl