Voor investeerders als Billy Beane is AZ een lokaas vanjewelste

Dit keer is er geen sprake van vage Russische (Roda) en Chinese (ADO Den Haag) investeerders, maar van iemand die buiten iedere discussie staat. Door een belang van bijna 5 procent in AZ te nemen is sporticoon Billy Beane nu een factor geworden binnen het Nederlandse topvoetbal.

Er is weliswaar sprake van een privé-investering van de 58-jarige Amerikaan, intussen is het nog geen drie weken geleden dat zijn aan Wall Street gelieerde RedBall Acquisition Group 575 miljoen dollar uit de markt wist te halen. Een nieuw initiatief van Beane en Gerald Cardinale, ex-topman bij de bank Goldman Sachs, dat zich richt op de professionele sport en de daaraan gekoppelde media- en analyticssector.

Aldus geeft AZ opnieuw het signaal af dat de aangekondigde aanval op de traditionele top 3 van Ajax, Feyenoord en PSV steeds serieuzer genomen moet worden. Omdat, meer nog dan het financiële aspect, met de participatie van Beane de club vooral toegang krijgt tot het unieke netwerk van de eigenaar van de Amerikaanse honkbalclub Oakland A’s, die als een briljant ondernemer te boek staat.

Terwijl in Nederland zo’n beetje iedereen over ‘lone wolf’ AZ heen viel, bleef in Alkmaar de focus gericht op het zetten van de volgende stap. Om zo in de volle breedte van de organisatie mee te kunnen blijven groeien met de komende ontwikkelingen in het topvoetbal. Beane, die sinds 2015 als adviseur aan de club verbonden is, creëerde recentelijk een nieuwe opening.

De Amerikaan is nog altijd druk doende met nieuwe projecten binnen de internationale topsport. Daarbij zijn diens investeringen altijd gekoppeld aan structureel goed beleid en toekomstperspectief en wat dat betreft appelleert de groei van AZ helemaal aan zijn visie. Zo is het eigen vermogen inmiddels gestegen tot circa 40 miljoen euro, is de club eigenaar van het stadion, floreert de jeugdopleiding en vertegenwoordigt de huidige selectie een waarde van meer dan 100 miljoen euro. Ondanks de coronacrisis en het uitwijken naar het complex van ADO Den Haag, vanwege het instorten van het stadiondak, kan binnenkort een positief resultaat over het huidige boekjaar bekend worden gemaakt.

Kortom, voor investeerders als Beane is AZ een lokaas vanjewelste. Intussen is de vertrouwensband tussen club en adviseur zo sterk, dat besloten is tot directe betrokkenheid. AZ krijgt nu de beschikking over de beste sportdata-analisten ter wereld. Het netwerk van Beane opent deuren naar een hoger niveau van investeerders en sponsors en de club gaat nog dichter tegen de internationale ontwikkelingen aanschurken.

Het contrast kan niet groter zijn. In eigen land heeft AZ te maken met een branche die zonder visie, zonder onderbouwing en zonder relevante oppositie over miljoenen euro’s beslist, buiten Nederland zijn de Alkmaarders nu direct gelinkt aan internationaal gerespecteerde visionairs. Die het beleid van AZ blijkbaar wel goed kunnen volgen.

