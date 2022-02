Voor heel even zijn mijn broer en ik stinkend rijk in Amsterdam

Deze week wandelden mijn broer en ik ruim twee uur door Amsterdam op een haast te mooi om waar te zijn zonnige ­februarimiddag. We begonnen in het Amsteldorp, dat een Amsterdamse parel is van sociale woningbouw en dat hopelijk ook kan blijven.

Het is eigenlijk een stukje Vogelbuurt in Oost. Of Vogelbuurt is een stukje Amsteldorp in Noord. Het is maar hoe je het ziet.

Je bent vanuit het Amsteldorp met een paar minuten wandelen via de Wibautstraat zo in het centrum. Of via het Frankendaelpark en Middenweg zo in Diemen. Of, zoals mijn broer en ik op deze mooie wintermiddag liepen, via de Berlagebrug zo in De Pijp.

De kruising van de Vrijheidslaan en de Rijnstraat behoort tot een van de mooiste in Amsterdam. Je loopt er door een openluchtmuseum van Plan Zuid dat door de architect en stedenbouwkundige Berlage is ontworpen: grote woonblokken met een strakke stijl en tegelijkertijd ­decoratieve details die geaccentueerd worden.

Een mooie combinatie van vorm en functie, waarin functie altijd leidend is maar nooit vals bescheiden. Het is duidelijk dat hier iemand met schilderambities per ongeluk via de architectuur zijn stedelijke canvas vond. De door mij zo geliefde Amsterdamse School volgde hem dan ook logischerwijs op.

Vervolgens liepen we via de Ceintuurbaan de Weesperzijde op. Daar moet ik altijd denken aan een zomermiddag in 2008 toen mijn jeugdvriend Romario er op klaarlichte dag 2500 euro vond. Natuurlijk was het eerste wat hij deed mij trakteren op een kapsalon bij Sinbad in de Eerste Oosterparkstraat. Voor hem ­altijd: extra vlees en geen sla. ­

Tegenwoordig is hier in de straat een afdeling van kringloopwinkel De Lokatie met op de voordeur de mededeling dat de winkel in Noord zeven keer groter is. Alles is in Noord zeven keer groter.

We besloten om door het Oosterpark naar de Eerste van Swindenstraat te lopen om bij Bakkerij Berakat een Turkse pizza te halen met spinazie in plaats van vlees. En daarnaast nog wat zoute koekjes voor thuis bij de thee.

Terwijl we de Ringdijk opliepen, nog zo’n Amsterdamse ­parel, begon de zon verderop te zakken en tekende ze een paar mooie verfstreken in de tinten paars en geel in de lucht. Ik moest door de kleuren denken aan de LA Lakers en stelde me voor hoe Kobe Bryant van Berlage schilderles krijgt in de hemel. Ringloos op de Ringdijk.

Mijn broer wees naar een enorm huis en vertelde dat we daar met z’n allen moeten gaan wonen. Ik zou niet weten van welk geld. Vervolgens onderbouwde hij waarom comedians eigenlijk de grootste filosofen zijn. “You are not poor. You are broke,” citeerde hij Dave Chappelle. Deze middag waren mijn broer en ik, voor heel even, stinkend rijk in Amsterdam.

