Voor Ethiopiërs is hardlopen een manier om verder te komen

Wondimu Gebre Woldeaarggiye kwam in 2015 als vluchteling van Ethiopië naar Nederland. Wekelijks vertelt hij over zijn leven in Amsterdam.

De 45ste editie van de TCS Amsterdam Marathon is afgelast. Dat was te verwachten, en toch was ik teleurgesteld. Lange tijd dacht ik: in oktober kunnen we heus wel weer massaal hardlopen. Covid-19 heeft echter een langere adem dan ik hoopte; ik probeer daar nu maar aan te wennen.

Vooral voor de hardlopers die zich op een (halve) marathon voorbereidden, is dit een tegenvaller. Dat zijn er nogal wat: zo’n 45.000. Van recreanten tot topatleten, afkomstig uit 140 verschillende landen.

Ik kwam in 2005 voor het eerst met de marathon van Amsterdam in aanraking – ik was toen 15 jaar oud. De legendarische atleet Haile Gebrselassie won in dat jaar de Amsterdamse wedstrijd, in een tijd die dat seizoen het snelst was.

Haile Gebrselassie is net als Derartu Tulu en Mule Wasihun een held in Ethiopië. ­Deze sport is eigenlijk ons voetbal. Iedereen kijkt tv als er gelopen wordt en wie geen tv heeft, kijkt bij de buren. Dat komt natuurlijk vooral doordat Oost-Afrikaanse atleten, uit Kenia en Ethiopië, vaak de hoofdrol opeisen.

Er wordt veel gespeculeerd over hoe dat nou eigenlijk kan, maar een helder antwoord is er niet ondanks veel onderzoek. Ik denk dat het ligt aan de maatschappelijke omstandigheden. Voor Kenianen en Ethiopiërs is hardlopen een manier om in de maatschappij verder te komen. Succesvolle hardlopers verdienen voor Afrikaanse begrippen heel veel geld.

Daar komt bij dat hardlopen voor veel Afrikanen een dagelijkse gewoonte is. Zoals een Nederlander vanzelfsprekend leert fietsen, zo lopen veel Oost-Afrikanen vaak en ver. Daarmee is de basis voor een atletiekcarrière al gelegd.