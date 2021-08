Voor een land dat officieel niet meedoet aan de Spelen staat Rusland wel veel in de picture

Voor een land dat officieel niet meedoet aan de Olympische Spelen staan de Russen in Tokio flink in de picture.

Met op donderdagochtend al 25 medailles, waaronder zeven keer goud, nestelden de Russen zich op de vierde plaats van de medaillespiegel.

Vooral de overwinningen bij het turnen, zowel bij de mannen als bij de vrouwen, sprak tot de verbeelding. Dat werd zelfs in de hoogtijdagen van de Sovjet-Unie nooit gepresteerd.

De bittere pil voor de Russen om met een onthoofde delegatie deel te nemen onder de ‘ROC- vlag’ doet nu al een stuk minder pijn.

“Om eerlijk te zijn voelt het helemaal niet alsof we uitgesloten zijn,” zei een Russische journalist.

Terwijl het chagrijn in Rusland heel groot was na de Spelen in Rio, besloot het IOC om ook in Tokio slechts ‘schone’ sporters toe te laten. Aan atletiek en gewichtheffen – altijd goed voor een medailleregen – mogen in Tokio slecht tien Russische atleten meedoen.

De Russische vlag en het Russische volkslied en het noemen van Rusland zijn in Tokio taboe. Onverteerbaar voor de trotse Russen.

In de praktijk blijkt het allemaal mee te vallen. Toen de delegatie van het Russische Olympisch Comité tijdens de openingsceremonie het stadion binnenliep, kondigde de speaker luidkeels ‘Russia’ aan. Dat kan in de zorgvuldig geregisseerde show nauwelijks een vergissing zijn geweest.

Het IOC geeft duidelijk de boodschap af dat de boycot van Rusland op haar laatste benen loopt en dat het dopingdossier nu maar eens afgesloten moet worden.

Dat dossier begon in 2016 toen de directeur van het Russische antidopinglaboratorium uit de school klapte. Volgens Grigori Rodtsjenkov werden vrijwel alle Russische topsporters gedwongen doping te gebruiken in een systeem dat van bovenaf en met actieve betrokkenheid van de Russische geheime dienst werd aangestuurd.

Rodtsjenkov vluchtte naar Amerika en is sindsdien zijn leven niet zeker.

Rusland schoof de schuld op individuele coaches, maar beloofde in te grijpen. Nog in 2019 ontdekte Wada – het wereld antidopingbureau – dat duizenden positieve testen van Russische atleten uit databases waren verdwenen.

Het Wada-bestuur nam een unanieme resolutie aan om alle Russische atleten uit Tokio te weren.

Daags voordat het ROC-team afreisde naar Tokio werden nog twee Russische roeiers teruggetrokken. Zij waren betrapt op het gebruik van het verboden middel meldonium.

Van de 335 Russische sporters die nu toch in Tokio meestrijden voor de medailles, mag worden aangenomen dat ze helemaal ‘schoon’ zijn.

De Russen lijken hun lesje te hebben geleerd. Gezien het succes in de eerste week, vraag je je wel af waarom Rusland al die jaren zo zwaar heeft ingezet op doping.

Zonder kan blijkbaar ook heel goed.

Derk Sauer is uitgever van The Moscow Times en columnist bij Het Parool. Hij is ook ­oprichter van de Russische krant Vedomosti en oud-uitgever van RBK Gazeta.