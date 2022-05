Voor de Noorderling zijn muziek en eten onmisbaar

Het is een zonnige zaterdagmiddag op het Parlevinkerplein, in de Banne. Er staan een springkussen, een levend tafelvoetbal, kraampjes met eten en drinken en – natuurlijk – een barbecue. Want zoals Bilal zegt: Noorderlingen komen af op rooksignalen.

Vanuit het aangrenzende theater/buurthuis/broedplaats De Rietwijker klinkt lekkere muziek. In de avond zullen de drie Noordse artiesten Lil’ CB, Meltjoo en Shariffa op het podium hun opwachting maken. Ik schat dat op het moment van schrijven er zo’n kleine honderd mensen aanwezig zijn. De jongste is zes maanden en de oudste is 83. Deze mensen hebben wortels over de hele wereld maar allen noemen we Noord ons thuis.

Wie nietsvermoedend langsloopt en de gezelligheid hoort, ruikt, voelt, ziet en proeft, zou niet beter weten dan dat er hier een buurtfeest gaande is. Wie even een praatje maakt met mijn collega’s van Verdedig Noord en Productiehuis Noord krijgt te horen dat hier het eerste deel van een publieksprogramma plaatsvindt dat hoort bij de tentoonstelling die we maakten in samenwerking met het Amsterdam Museum, genaamd Welkom in de Noordside – te zien in de Hermitage.

Die trapt af met onze Sociale Weefsel Kaart. Op deze alternatieve plattegrond van Amsterdam-Noord staan niet de straten en stenen centraal, maar mensen en organisaties die het stadsdeel z’n ziel geven. Acht van deze plekken zijn nagebouwd in de Hermitage, zoals de kapper, het buurthuis, het pleintje en de snackbar. Het bijbehorende publieksprogramma vindt plaats op de daadwerkelijke plekken in Amsterdam-Noord, te beginnen deze zaterdag in de Banne.

Tijdens een van onze brainstorms over het publieksprogramma – dat net zo onorthodox moet zijn als de tentoonstelling zelf – vatte Chris de ideeën als volgt samen: ‘van springkussen tot symposium’. Om meteen erachteraan te zeggen dat we nooit meer het woord ‘symposium’ mogen gebruiken.

Daarom: blockparty.

Buurtfeesten vormen een belangrijk onderdeel van de cultuur van Amsterdam-Noord. Ze brengen op een laagdrempelige manier een mix van bewoners bij elkaar, stimuleren sociaal contact, uitwisseling van culturen en het organiseren van informele zorg op een ongedwongen manier.

Bewoners die deze middag bij ons zijn, stellen we daarom de vraag waar publieke plekken als De Rietwijker en het toekomstige buurtcultuurhuis aan moeten voldoen om te slagen. Twee antwoorden die zowel kinderen, jongeren, volwassenen als ouderen geven: muziek en eten. Welke twee dingen missen in de plannen van de gemeente en de broedplaatsenuitbater voor het toekomstige buurtcultuurhuis? Muziek en eten.

De herontwikkeling van zo’n publiek gebouw kan niet los worden gezien van de hele gebiedsontwikkeling. Net zoals dat het niet los kan worden gezien van de decennialange gebiedsverwaarlozing. Een van onze belangrijkste onderzoeksvragen is dan ook welke rol buurtcoöperaties kunnen spelen in het ontwikkelen van gemeenschappelijk vastgoed, gemeenschappelijk welzijn en het terugclaimen van de stad, zowel bij woon- en werk- als leef- en speelruimtes.

Als het aan ons ligt: de hoofdrol.

