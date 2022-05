Voor antivaxers is zonnebrandcrème het nieuwe gevaar

Het is heerlijk weer. Tijd om fanatiek te smeren met zonnebrandcrème. Klinkt logisch, al is niet iedereen het daarmee eens. Eva Vlaardingerbroek, de rechtsfilosofe die enige tijd kandidaat-Kamerlid was voor Forum voor Democratie, plaatste vorige week een opmerkelijk bericht op Instagram. Ze postte een selfie op een terras met daaronder de tekst: ‘Tijd voor een ongevaccineerde, zonnebrandcrèmevrije en zaadolie-loze zomer.’

Dat ze tegen coronavaccinaties is wist ik. Maar een zonnebrandcrèmevrije zomer? De uitspraak intrigeerde me, dus deed ik wat research. En wat bleek? Vlaardingerbroek is lang niet de enige met een aversie tegen het witte goedje. Het Braziliaanse supermodel Gisele Bündchen noemde het ‘vergif’. Vlaams Belangpoliticus Dries Van Langenhove deed daar nog een schepje bovenop: “In een land waar […] een gebrek aan vitamine D en zonlicht een gigantisch probleem vormt voor de gezondheid, gaat de overheid mensen bang maken voor zonlicht en gratis zonnecrème uitdelen”. Dit zei hij in reactie op de plaatsing van palen met gratis zonnebrand in de Vlaamse stad Hasselt.

Er lijkt sprake van een subtiele verschuiving. Veel vrouwen die zich eerder openbaarden als antivaxers hebben hun pijlen nu gericht op zonnebrandcrème. Volgens hen is het niet organisch genoeg. Dit narratief past perfect bij de huidige gezondheidshype. Talloze lifestylegoeroes maken reclame voor een holistische levensstijl, veganistische diëten, sapkuren en de Wim Hofmethode (u weet wel, die man van dat ijsbad). Om over de wildgroei aan coaches nog maar te zwijgen. Zij beloven je honderd procent geluk door hun cursussen ‘energetisch leiderschap’ of tarotcardreadings.

Als iemand duizend euro wil betalen om binnen enkele weken zijn tweelingziel te kunnen ontmoeten, moet diegene dat vooral doen. En met gezond leven is absoluut niets mis – integendeel. Ik heb alleen twee kritische kanttekeningen. Ten eerste zit het me niet lekker dat dit de zoveelste uitdrukkingsvorm is van de maakbare samenleving: alles is te koop, ook je eigen gezondheid en geluk. Als je níet gezond of gelukkig bent is dat dus automatisch je eigen schuld.

Daarnaast vind ik het alarmerend dat deze hype gepaard kán gaan met radicaal-rechtse ideeën. Vorig jaar zagen we massa’s boze yogamoeders meelopen bij de anti-coronademonstraties. Zij leken zich niet te storen aan de heftige complottheorieën die daar werden verkondigd. Wie de uitspraak van de hierboven geciteerde Vlaams-Belang politicus goed leest ziet bovendien een bekend patroon. De overheid krijgt wederom de schuld. Die ‘maakt’ de gewone burger immers bang voor de zon.

De gezondheidshype zorgt er kennelijk voor dat veel mensen de wetenschap niet langer vertrouwen. Zij zien de regering en de ‘big pharma’ als hun absolute vijand. Ik vind het problematisch dat de werking van (preventieve)geneesmiddelen hierdoor steeds vaker in twijfel wordt getrokken. Met jaarlijks 70.000 nieuwe Nederlandse huidkankerpatiënten lijkt het me namelijk zeer onverstandig om zonnebrandcrème te bombarderen tot hét nieuwe gevaar.

Natascha van Weezel (1986) is journalist. Elke maandag schrijft ze een column voor Het Parool.

Reageren? natascha@parool.nl.