Voor Ajaxhaters was het een verrukkelijke week

Voor de talrijke Ajaxhaters in Nederland moet het een verrukkelijke week geweest zijn. Dat gunde ik ze eerlijk gezegd wel. De laatste seizoenen hebben ze hun plezier vooral uit Ajax’ verliespartijen moeten halen, maar lachen om een voetbalelftal dat verliest, dat blijft toch wat armoedig voor de werkelijk humoristische Ajaxhater.

Immers, hoe leuk is zo’n 6-2 in De Kuip nou écht als Ajax uiteindelijk landskampioen wordt? Hoe grappig is zo’n drama tegen Spurs werkelijk als je eigen club nooit iets noemenswaardigs presteert en je weet dat Ajax voor die in tranen gesmoorde campagne een miljoentje of honderd opstrijkt?

De lach om zoiets is er meestal een van frustratie en afgunst: de zuurgraad is nogal hoog. Dat proeft de lacher van een dergelijke lach zelf ook wel.

Nee, dan de poetsen die Ajax vorige week bakte. Die waren tenminste écht leuk, daar moet je als Ajacied eerlijk in zijn, ook al lachte je zelf niet: prima sketches, werkelijk geestig.

Een spits van 22,5 miljoen euro kopen, maar vergeten hem op de Europese spelerslijst te zetten. Dat is Buurman & Buurman-grappig, net als het kostelijke verhaal van Andre Onana dat hij met zijn slaaphoofd een pillenstrip van zijn vrouw voor een strip paracetamol aanzag.

Zelf sloeg ik koortsachtig aan het omdenken: wat heeft deze week van surrealistische (en waarschijnlijk dure) Ajaxslapstick aan positiefs opgeleverd? Het was niet makkelijk om iets te bedenken, maar het is me gelukt.

Tijdens een persconferentie kreeg directeur Edwin van der Sar de vraag of hij niet zelf onder de lat kan gaan staan tegen Lille. Hij antwoordde dat dat niet zou gaan, omdat achter zijn naam geen vinkje was gezet. ‘Onanagate’ met zelfspot aan ‘Hallergate’ geknoopt; zo geestig poept Sar ze niet vaak uit.

Ik vond het zijn beste tekst sinds 20 april 2014: “Kappen met die shit,” tegen de vuurwerkgooiers in de bekerfinale tegen PEC Zwolle. Dat zijn toch mooie dingen.

Menno Pot is popjournalist, voetbalschrijver en Ajacied. Hij presenteert de podcast Branie en schrijft elke week een column over de club. Lees ze hier terug.

Reageren? m.pot@parool.nl.