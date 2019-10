Volwaardig bewoner van de planeet waar topclubs voetballen

Jarenlang, zelfs een jaar of vier geleden nog, kon ik verdrietig worden als ik topclubs uit Spanje, ­Italië, Engeland of Duitsland tegen elkaar zag spelen. Dat voetbal. Zo goed. Zo vreselijk snel. Zulke indrukwekkende atleten. Zo veel kracht.

De fout die ik dan maakte, was dat ik het met Ajax ging vergelijken. Met het meelijwekkende geploeter tegen Jablonec, Molde of Dnjepr. Of met het blaartrekkend trage rondspeelvoetbal tegen Excelsior of NAC.

Op zeker moment verbood ik mezelf om bij het zien van een flard topvoetbal nog aan Ajax te denken. Dat is zelfkwelling, vertelde ik mezelf. Dat topvoetbal was een andere sport, een ander spel, het had niets meer te maken met waar Ajax zich mee bezighield, al heette dat dan toevallig ook ‘voetbal’.

De topclubs voetbalden op een andere planeet: niet meer naar kijken, niet meer aan denken. Ik ben daar vrij goed in: na enige tijd had ik er oprecht vrede mee dat Ajax die planeet nooit meer zou bereiken.

Toch wel, dus. Kijk om je heen. Zie waar we staan. Weer een halvefinaleplaats? Vast niet, maar van de planeet is Ajax volwaardig bewoner. Ze verzamelen er voor het tweede opeenvolgende seizoen meer Uefa-punten dan wie ook.

“Dit was niet onze beste ­wedstrijd,” zei Hakim Ziyech woensdagavond, ongeveer twee uurtjes nadat hij een doelpunt had gemaakt dat we over dertig jaar nog steeds zullen opzoeken op YouTube. Donny van de Beek gaf een complimentje aan Valencia: sterke tegenstander hoor, echt een prima ploeg.

Als spelers met dergelijke woorden een 3-0 overwinning bij Valencia staan te relativeren, ja, dan gaat het echt goed met de club. Mezelf sta ik dergelijk bagatelliseren niet toe. Ik kijk liever nog eens goed om me heen op de droomplaneet. Ajax en ik bezochten hem ooit, 23, 24 jaar geleden, maar hij is veel mooier dan ik onthouden had.