Volkshuisvesting in Amsterdam is hartstikke dood. Het idee dat de overheid voor ‘het volk’ bepaalt welke huizen de stad nodig heeft en waar die moeten staan, is er een uit vervlogen tijden.

De markt bepaalt, niet de overheid.

Uit nieuwe cijfers blijkt dat het aantal koopwoningen in Amsterdam de afgelopen twee jaar is geslonken. Dat is opmerkelijk, want de stad bouwde in die jaren juist veel woningen, waaronder koop.

Dat de koopvoorraad toch krimpt, heeft te maken met de kracht van de markt. Beleggers kopen huizen op om te verhuren, veelal aan groepen. Buy-to-let, heet dit.

Ook particulieren dragen bij aan deze trend. Ze kopen een huis en houden hun vorige woning aan voor verhuur.

Bovendien zetten diverse huiseigenaren, na een bezoek aan hun financieel adviseur, hun overwaarde in om een tweede huisje te kopen in de stad. Leuk voor als de kinderen gaan studeren. Tot die tijd verhuren ze hun tweede huis, uiteraard voor een behoorlijke prijs.

Een tweede huis is in Amsterdam allang niet meer voorbehouden aan de rijken. Sterker nog, mensen die in het dagelijks leven zuinig moeten zijn, maar in een goede tijd een huis hebben gekocht, kunnen dankzij hun overwaarde wel dromen van een tweede pandje. Als ze buiten Amsterdam zouden wonen, konden ze niet eens een eerste koophuis in de stad betalen, laat staan een tweede.

Amsterdamse stenen zijn nu eenmaal goud waard.

Het is op-en-top Piketty. De Franse econoom Thomas Piketty maakte naam met zijn onderzoek naar vermogensongelijkheid. Hieruit bleek, zeer kort en bruut samengevat, dat tegen vermogen niet op te werken valt.

Vertaald naar Amsterdam: een huis levert meer op dan een gemiddelde baan, zeker als huizenbezitters hun vermogen vermenigvuldigen door een tweede woning te kopen.

Hierdoor sluiten Amsterdamse huizenbezitters de koopmarkt af voor starters, huurders of mensen van buiten. Dit gebeurt overigens in veel meer grote steden, met name Londen is Amsterdam ver voorbij.

Hoe dan ook: niet de gemeente bepaalt de samenstelling van de woningvoorraad, maar de markt, het vermogen.

Dat hoeft niet nadelig te zijn, want de markt zorgt voor veel huurwoningen, waarvan met name jongeren profiteren. Als het huidige linkse college volkshuisvesting gaat bedrijven, levert dat vooral meer sociale huur op en daar zit ook niet iedereen op te wachten. Maar die keuze heeft wel een democratische grondslag. Het gemeentebestuur is verkozen, de markt niet.

Als Amsterdam nieuw leven wil blazen in volkshuisvesting, dan moet de politiek keuzes maken. Linkse partijen pleiten dan al snel voor maatregelen om de invloed van het kapitaal op de woningmarkt in te perken. Maar het wondermiddel hebben ze nog niet gevonden.

Het is interessant wat de liberale en de christelijke fracties gaan doen. CDA en ChristenUnie zijn partijen voor gezinnen en die wonen graag in koophuizen. VVD en D66 zijn van oudsher partijen met sympathie voor woningbezit. Maar ze zijn ook pleitbezorgers van woningdelen, waarbij een huis aan groepen wordt verhuurd. Bovendien koesteren ze een, vanuit liberaal perspectief logische, sympathie voor beleggers.

Het een gaat ten koste van het ander, blijkt uit de cijfers. Meer beleggers betekent minder koophuizen.

Daniël van der Ree, voormalig VVD-woordvoerder Wonen, in de raad, maakte op Twitter een duidelijke keuze. “Daling aantal koopwoningen is slecht voor de stad.” Hij pleit voor maatregelen om buy-to-let tegen te gaan.

Hala Naoum Néhmé, de huidige VVD-woordvoerder, houdt haar kaarten op zak. Ze wil eerst onderzoeken of deze trend blijvend is, terwijl ze ook weet dat de lage rente een toverdrank is die nog lang niet is uitgewerkt.

Kennelijk verschillen de meningen binnen de VVD. Ik ben benieuwd welke stroming de overhand krijgt.

Hala Naoum Néhmé en Daniël van der Ree. Beeld Paul van der Steen

Politiek verslaggevers Michiel Couzy en Ruben Koops belichten beurtelings op zaterdag in ‘Republiek Amsterdam’ een politiek onderwerp uit de stad.

Reageren? m.couzy@parool.nl