Voetballen in Qatar is voetballen op een kerkhof vol bouwvakkers

Zelfs over het coronabeleid heeft Louis van Gaal een mening, zo bleek deze week. Over het WK in Qatar helaas niet, terwijl dat onderwerp toch best dicht tegen je beroepspraktijk aan ligt als je bondscoach van Oranje bent. Laat ik er dan maar iets over zeggen, voor de derde keer op deze plek sinds januari 2016. Volgende week weer Ajax. Mensen die onder de streep vinden dat een WK in Qatar moet kunnen, zeggen meestal – om ervan af te zijn – iets over mensenrechtenschendingen. De KNVB en Oranje verwezen daar ook lafjes naar.

De tragiek daarvan is dat je goedpraters en gladstrijkers daarmee munitie aanreikt. Zij kunnen er dan op wijzen dat Rusland en China ook niet zo goed scoren op de schaal der mensenrechten. Daarna verschijnen de woorden ‘selectief’ en ‘hypocriet’ op tafel: lievelingswoorden van mensen die de verontwaardiging van ‘deugers’ al snel irritanter vinden dan de misstand waartegen zij ageren.

Inzoomen helpt. Maak het bezwaar specifieker en je ziet waarom de Qatarcasus extreem is: bij de aanleg van de WK-infrastructuur in Qatar zijn talloze als slaven uitgebuite arbeidsmigranten gestorven. Dat is helemaal niet vaker gebeurd op deze schaal.

Sporters hoeven niet in elk land waar ze sporten de regering de maat te nemen, maar de doden in Qatar vielen voor de realisatie van het sporttoernooi zelf. Dát feit maakt deze casus juist wél het pakkie-an van de sport – geen zaak die je als een lastige quizvraag kunt doorspelen aan ‘de politiek’.

Voetballen op het WK in Qatar is (nog los van de corruptie bij het binnenhengelen ervan) voetballen op een kerkhof vol bouwvakkers, gestorven als honden bij het bouwen van jóúw podium. Daar mag je best iets van vinden, ook als je met een heupkwetsuur in een rolstoel zit.

Het zijn prima stadions, trouwens. Dat weten we, want PSV en Ajax probeerden ze in januari 2020 alvast feestelijk uit.

Menno Pot is popjournalist, voetbalschrijver en Ajacied. Hij presenteert de wekelijkse Ajaxpodcast Branie op maandag en schrijft elke week een column over de club. Lees ze hier terug.

