Vliegen hadden de woning overgenomen

Ik werd gebeld door de broer van de bewoner. De bewoner zelf lag nog in het ziekenhuis en had een zware operatie doorstaan. Nu mocht hij weer naar huis, maar niet voordat zijn woning werd schoon­gemaakt. Die was ernstig vervuild en niet geschikt voor bewoning.

Ik sprak met de man een dag af voor de bezichtiging. Toen ik aankwam, stond hij op me te wachten voor een verwaarloosd uitziend gebouw. Het leek verlaten en klaar voor de sloop, en het trappenhuis stonk en was vervuild. Niets wees erop dat hier mensen leefden.

Samen liepen we naar het appartement van zijn broer op de bovenste verdieping. Bij binnenkomst werd ik verwelkomd door een penetrante stank. Een combinatie van ontlastingsgeur, rookaanslag en jarenlange opbouw van vuil.

De man leek er niet van te schrikken. Waarschijnlijk was hij op de hoogte van de woonsituatie van zijn broer. Ik had het er moeilijker mee. Het was bedroevend om te zien hoe vliegen de woning hadden overgenomen. Het aanrecht stond vol met vuile vaat, bedekt met een dikke laag zwarte drab.

Ik moest zuchten. Dit zou de zoveelste woning worden die ik aan mijn lijst kon toevoegen. Voor iedere locatie die ik opruim, lijken er minstens twee bij te komen. Er komt geen einde aan.

Op sommige dagen ben ik compleet in gedachten verzonken, denkend aan de groep vergeten mensen binnen onze maatschappij. Het is moeilijk te zeggen hoe groot die groep is, maar ik ga ervan uit dat het een aanzienlijk aantal mensen betreft. Dagelijks zetten vele mensen in Nederland zich in voor deze groep hulpbehoevenden. Toch lijkt dit onvoldoende te zijn. Mede omdat het probleem omtrent eenzaamheid en vervuiling nog moeilijk bespreekbaar is. Om hulp vragen moet worden vergemakkelijkt. Maar ook moeten we af van het idee dat hulp vragen iets beschamends is, hoe ernstig de situatie ook mag zijn.

Anderzijds is er een wijziging in onze mindset nodig. Het zou mooi zijn als ieder van ons minstens één keer per dag, week, maand, of jaar een ander kan helpen. Op welke wijze dan ook.

De meest gelukkige persoon is degene die het meest in dienst staat van een ander. Het ware geluk is het plezier dat voortkomt uit het dienen van anderen. Wie anderen helpt, helpt daarmee ook zichzelf gelukkig te worden.

Tuğrul Çirakoğlu maakt met zijn bedrijf schoon in extreme ­situaties. Hij vertelt de verhalen achter het vuil. Lees al zijn verhalen hier terug.