Vliegangst is niet zo merkwaardig

Ook dit jaar zijn weer honderdduizenden ­Nederlanders met het vlieg­­tuig naar hun vakantiebestemming gereisd. Een vlucht is vaak het ­begin van een vakantie of een spannende reis, dus geeft vliegen bij veel mensen een positief gevoel. Daarnaast hebben vliegmaatschappijen en luchthavens ­slimme marketing om vliegen een glamoureuze uitstraling te laten behouden.

Met een nuchterder blik is ­vliegen helemaal niet zo plezierig. Een weekje parkeren bij de luchthaven is ongeveer zo duur als een treinbiljet naar Warschau. Vervolgens wachten je schaamteloze rijen bij de ­security, ellenlange wachttijden te midden van kuddes medepassagiers en onvoorstelbaar stroperige instapprocedures.

De verspilling van tijd is onbeschrijfelijk. Ik vlieg tegenwoordig zo nu en dan tussen Londen en Amsterdam en dat ritje duurt 45 minuten in de lucht. Desondanks ben ik er vier uur aan kwijt, onder meer doordat ik minstens een uur tevoren op de luchthaven moet zijn. Waarom eigenlijk? Dat hoeft toch ook niet als je met de trein of bus gaat? Vervolgens gaan minstens 45 minuten verloren aan eindeloos taxiën van Schiphol naar Haarlem-Oost of rondjes om Heathrow. Dan heb ik het nog niet eens over ergerlijke vertragingen of zelfs annuleringen, die inmiddels zo gewoon zijn dat zelfs verontschuldigingen niet meer nodig worden gevonden. En die vertragingen zijn ­altijd de schuld van iemand ­anders.

Als je kwaad wilt denken, is al die inefficiëntie misschien wel georganiseerd, want er is geen betere combinatie dan verveling met een vrolijk vakantiegevoel om de kooplust in de winkeltjes en horeca op de luchthaven aan te wakkeren.

Maar dit alles is natuurlijk slechts irritatie en ongemak ­vergeleken met de beleving van mensen met vliegangst, iets wat volgens onderzoekers bij tot wel 15 procent van de bevolking voorkomt. En dat terwijl luchtvaartmaatschappijen tot vervelens toe rondtoeteren dat vliegen de veiligste manier van reizen is. Inderdaad is het aantal doden per afgelegde vliegkilometer veruit het laagste vergeleken met alle andere vormen van vervoer: ongeveer 1 dode per 20 miljard kilometers, vergeleken met 1 dode per 3,5 miljard kilometers met de trein. Omdat vliegtuigen nu eenmaal veel ­kilometers per uur maken, is het misschien beter te kijken naar het aantal doden per reisuur. Dan wordt het al een stuk minder rooskleurig voor de veiligheid van de vliegreis; dan zijn vliegtuig en trein even veilig.

Kijken we echter naar het aantal doden per reis, dan is vliegen opeens een van de gevaarlijkste vormen van transport, met 117 doden per miljard reizen, zes keer zoveel als met de trein. Angst voor vliegen is instinctief dus niet zo merkwaardig, al blijven het in absolute zin (gelukkig) superkleine risico’s.

Een toekomst met alleen nog vliegreizen voor grote afstanden en kortere trips met snellere en schonere treinverbindingen is daarom een heel aantrekkelijk vooruitzicht.

Marcel Levi is ceo van University College London Hospitals. Daarvoor was hij bestuursvoorzitter van het AMC.

