Vlechtjes, afro, knotjes, steil: we zijn zoveel meer dan ons haar

In een slaapkamertje, ingericht als een ware schoonheidssalon, wordt mijn hoofd vakkundig onder handen genomen. De kapster vlecht terwijl ze praat, praat terwijl ze vlecht, haar snelle vingers draaien woorden tot strengen, ze weeft verhalen in lokken.

Terwijl ze mijn afro rap transformeert tot lange, slanke vlechtjes vertelt ze over haar onderneming. In deze salon à la maison kan ze alles met haar. Ze kan je er meer van geven in de vorm van weaves, braids en twists, maar ook minder, ze waxt je glad waar ter lichaam je maar wil.

Hiervoor, vertelt ze terwijl ze haar hoofddoek strakker om haar hoofd bindt, werkte ze een tijdje voor een grote multinational. Daar hadden ze haar te kennen gegeven dat ze het haar steil moest dragen. Representatief moest het zijn, en dat was haar natuurlijke haar niet in de ogen van de werkgever.

Een keer had ze het gedaan, met tegenzin had ze haar kroeshaar met een chemisch goedje bewerkt. Vervolgens had ze zoveel last van haar hoofdhuid gekregen dat ze had gedacht: bekijk het maar, ik haal gewoon mijn targets, ontsla me anders maar.

Ze had haar targets ruimschoots gehaald. Sterker nog, ze was er erg goed in geweest, klanten waren dol op haar, vertelt ze. Ze werkt er allang niet meer, maar een glimlach breekt door op haar gezicht wanneer ze vertelt dat sommige van die klanten nog steeds naar haar vragen. Toen had niemand het nog over haar haar.

Maar haar droom is een eigen onderneming, haar droom is een betaalbaar pand, haar droom is een florerende salon vol vakkundige handen waar iedereens hoofd naar wens wordt omgetoverd.

Met een ietwat gevoelige hoofdhuid en een hoofd vol vlechten fiets ik naar huis.

Ik denk aan de vele huiskamersalons waar ik me nieuwe kapsels liet aanmeten, aan de haarvlechtsessies met vriendinnen aan de keukentafel. Ik denk aan het nieuws afgelopen zomer, over dat Massachusetts als 18de staat van de VS een wet tegen haardiscriminatie heeft aangenomen, het wachten is op de rest van de staten.

Ik denk aan de vele Iraanse vrouwen die de afgelopen weken uit protest tegen de onvrijheid van haardracht en plein public hun haar afknipten, aan de strijdvaardige leuzen die ik las. We are more than what’s on our heads. We zijn zoveel meer.

Ja, we zijn vlechtjes en ondernemers. We zijn zijden sjaals, we zijn angisa, we zijn dokters en schrijvers. We zijn kaal en kappers. We zijn afro’s en moeders en chauffeurs. We zijn steil en dansers, permanentjes en directeuren. We zijn coupe soleil en mantelzorgers. We zijn pony’s, matjes, knotjes, we zijn de caissière van de bouwmarkt, vaders en de buren. We zijn zoveel meer.

