Vlagdraver ‘Gekke Eddie’ vierde zijn rentree

Menno Pot. Beeld Artur Krynicki

Alfred Schreuder pikte het niet meer en liep leeg tijdens de persconferentie, met vuur in de ogen en trillende stem, fulminerend tegen de onwaarheden, tegen de suggesties dat hij in de kleedkamer de baas niet is.

Liet hij zich kennen? Was het zwak? Ik vond het eerlijk gezegd wel mooi: Alfred, kwaad, pislink als het jongetje met het briefje ‘schop me’ achterop zijn trui. De pispaal laat zich één keer trappen, twee keer, maar draait zich dan furieus om en slaat met een vinnige uithaal de volgende aspirant-schopper een bloedneus.

Het was niet het enige teken van herstel, zondag. ‘Gekke Eddie’, legendarisch ‘vlagdraver’ op de Oostzijde, vierde zijn rentree. Elke Ajaxsupporter ontdekt vroeg of laat, licht verward, dat hij geen Eddie heet maar Gerard. Gerard Wezenberg.

Gerard woont ongetwijfeld nog op de zorgboerderij in Zunderdorp. Naar eigen zeggen loopt hij (!) voor elke Ajaxwedstrijd naar het stadion. Daar neemt hij, wanneer de ploeg het nodig heeft, zijn vlag ter hand en rent hij vendelzwaaiend voor de stoelen langs, heen en terug, ad infinitum.

Tijdje niet gezien, maar hij was er weer, in zijn Ajaxshirt met rugnummer 3 van Danny Blind. Was het een voorteken, nu de voormalige ‘eminente aanvoerder’ weer afstevent op een technische functie?

Hoe dan ook, Gekke Eddie rende. Medesupporters waren hem niet vergeten, maar sommige stewards kenden de cultlegende blijkbaar niet. Zij wezen Gerard erop dat hij niet mocht rennen en namen zelfs zijn vlag in beslag, met een klein volksoproer op Oost als gevolg, door een gesticulerende Gerard driftig aangemoedigd.

Einde van het liedje: Gerard, de zestig inmiddels gepasseerd, mocht onder extatisch gejuich verder rennen, zijn vlag fier wapperend in de wind die Ajax’ slappe zeilen eindelijk weer eens deed bollen. Op het veld regende het druppels en doelpunten.

Champions Leaguesfeer, alsof de crisis in één klap was bezworen. Je was weer eens belangrijk, Gerard.

Menno Pot is popjournalist, voetbalschrijver en Ajacied. Hij presenteert de wekelijkse Ajaxpodcast Branie op maandag en schrijft elke week een column over de club. Lees ze hier terug.

Reageren? m.pot@parool.nl.