U kunt zondag en maandag, om half tien op NPO 1, kijken naar het tweeluik Ankie, de olympische weduwe. Deze documentaire van Twan Huys en Evert-Jan Offringa gaat over de zoektocht van Israëlcorrespondente Ankie Rechess. Haar man, André Spitzer, lid van de Israëlische olympische ploeg van 1972, was vijftig jaar geleden slachtoffer van de zeer bloedige aanval van Palestijnse terroristen op het olympisch dorp in München. Ankie wil precies weten wat er is gebeurd.

Ik mocht de docu alvast bekijken.

Wat u gaat zien, is indrukwekkend, spannend en ontroerend. Voor mij was het een tijdsbeeld.

Wat mij trof – zeker in deze tijd – was een aantal zaken.

Je ziet gesprekken met Palestijnse functionarissen en met familie van de terroristen. En daar dient zich meteen het eerste dilemma aan. Zij zien hun vrienden en familieleden als helden en rechtvaardigen hun terroristische daden. De vluchtigheid van de moraal wordt in die scènes angstaanjagend duidelijk.

De Israëlische geheime dienst, de Mossad, ging achter de terroristen aan. Ze liquideerden per ongeluk een Marokkaanse ober wiens vrouw zwanger was.

Ankie, die destijds achterbleef met haar tweejarige dochter, ontmoet deze vrouw en beiden komen tot de conclusie dat haat geen zin heeft. Je zag twee vrouwen, beiden slachtoffer, die elkaar in Amsterdam ontmoeten, maar allebei uit een ander deel van de geschiedenis lijken te komen. Gaf die scène hoop? Misschien moet je soms veel woorden achter de tanden houden, dacht ik.

Vijftig jaar heeft Ankie onderzoek gedaan, want ze wilde alles weten. Ze stuitte daarbij steeds op de Duitse bureaucratie. Men wilde haar domweg niet alle feiten laten kennen. Dossiers die er waren, bleven gesloten. Waarom?

Natuurlijk, de Duitsers hadden fouten gemaakt. Hadden misschien sommige liquidaties van de Israëliërs voorkomen kunnen worden? Waren er verwijtbare fouten gemaakt? Was de bevrijdingsactie niet amateuristisch? En dan die afschuwelijke mededeling: The games must go on! Alsof er niets was gebeurd.

Ook daar weer de moraal van een strontvlieg. Twan Huys en zijn team hebben met wrikken, duwen en trekken weten binnen te dringen bij belangrijke Palestijnse autoriteiten en dossiers boven tafel weten te krijgen.

En nu?

De moordenaar van André Spitzer leeft nog. Hij wilde wel praten voor geld.

Ankie schrok toen Twan haar dat vertelde. Dat zou ze heel erg hebben gevonden. Men betaalt immers niet voor dit soort zaken.

De documentaire lost een stukje van een puzzel op die vermoedelijk nooit helemaal gelegd zal kunnen worden.

