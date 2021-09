Verstappen controleert de Max-factor

Terwijl het land in rep en roer is, loopt Max Verstappen er in Zandvoort bij alsof de ketting van zijn fiets is gelopen. Bij de 23-jarige coureur kennen bijzaken hun plaats. Ondanks alle euforie telt voor hem alleen de race. Daarom is hij de afgelopen dagen ook in geen enkele talkshow op komen draven. Dit is iemand die de Max-factor volledig controleert.

De pers krijgt er al helemaal geen vat op. Tijdens het verplichte vragenkwartiertje met de internationale media omzeilt hij briljant de vraag van een Engelse journalist of hij de Nederlandse fans gaat oproepen om zijn rivaal Lewis Hamilton niet uit te jouwen. Verstappen countert dat bij een voetbalwedstrijd de thuisspelende club dat ook niet aan de supporters vraagt.

Als ik hem later in de paddock spreek, is het zoals altijd. Terwijl er enkele honderden meters verderop letterlijk een kermis, met reuzenrad en al, gaande is, praat hij relaxed over zijn laatste indrukken van het circuit.

Het doet me denken aan een voorval tijdens de Grote Prijs van Hongarije in 2015. Vlak voor de start sta ik op de grid nog even bij de auto met hem te praten. Voor de goede orde, het is zijn eerste Formule 1-seizoen en hij is pas 17 jaar. Ineens vraagt ie: ‘Ik moet nodig plassen, waar is de wc?’

Terwijl hij een litertje afvalt, raakt iedereen in paniek. Als de seconden wegtikken en de andere negentien coureurs al in hun bolides zitten, is Max nergens te bekennen. Nauwelijks twee minuten voor de lichten op groen gaan komt hij aanlopen, stapt in zijn wagen, scheurt even later weg en finisht als vierde.

Zijn beste prestatie tot op dat moment.

Daarom, hoe maf Nederland ook wordt, Verstappen houdt de regie over zichzelf. Dus haalt hij de schouders op voor alle politiek rond de Grand Prix van Nederland. Hij heeft er niks mee. Een groter contrast is ook nauwelijks denkbaar met de directheid in communicatie en handelen binnen de ­Formule 1.

Neem de paniek die gisteren in Den Haag uitbrak, toen rondzoemde dat de koning wel overwoog om dit weekeinde naar het circuit te gaan. Nadat het kabinet geconcludeerd had dat een bezoek ‘politiek gevoelig lag’ en besloten had om thuis te blijven.

In plaats van ‘Zandvoort’ zelf te beoordelen, zoals de logistiek (de achilleshiel bij het vaccineren), de coronatesten en nog veel meer. Dus onafhankelijk zien en oordelen, om zo het huidige beleid eindelijk effectiever te kunnen finetunen. Maar nee hoor, Rutte & Co komen ook nu niet los van het imago dat de huidige politici in een andere realiteit leven.

Intussen voelt de koning zich moreel verplicht om zich wel te melden op de plek waar wereldwijd een uniek oranjegevoel wordt uitgedragen. Naast het respect voor een knul van 23 jaar die dit allemaal op zijn geweten heeft.

Jaap de Groot schrijft in Het Parool wekelijks een column over sport. Lees al zijn columns hier terug.

Reageren? j.degroot@parool.nl