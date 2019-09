Verpest tabletgebruik de hersenen van mijn kinderen?

De tweeling Puk en Keesje, geboren in 2017, zijn kinderen van de 21ste eeuw. Wat houdt dat in en hoe ziet hun leven straks eruit? Vader Art Rooijakkers gaat op onderzoek uit. Vandaag: verpest tabletgebruik hun toekomst?

Of ik duivels aan het opvoeden ben. Wist ik wel dat Silicon Valley-ceo’s hun kinderen ver weg houden van nieuwe media? Zo reageerde een crèchemoeder op mijn ontboezeming dat mijn dochters vrijwel dagelijks naar filmpjes kijken op een tablet. Nooit geweten dat Nijntje zo gevaarlijk is.

Kinderseries zijn met een klik en een swipe te vinden, maar de horrorverhalen over tablet­gebruik ook. Kinderen zouden er een tabletnek van krijgen, bijziend van worden en overprikkeld van raken waardoor er blokkades ontstaan in hun hersenen, om maar eens wat te noemen. Dus kan het nu handig zijn om ze op een Netflixdieet te zetten wanneer ik moet koken, later vervloeken ze me er misschien om. Als ze dat tenminste nog kunnen met hun bril, bochel en gekookte hersenen.

Daarom klop ik aan bij dé deskundige op dit vlak in Nederland: UvA-hoogleraar Patti Valkenburg, die al dertig jaar onderzoek doet naar jeugd en media.

“De zorgen die u heeft zijn zo oud als Methusalem,” steekt ze van wal. “Toen ik begon, maakte men zich druk over geweld op tv. Later volgde de angst voor de invloed van reclames. Nu is het internet en tablets.”

Peter Nikken, hoogleraar mediaopvoeding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en lector jeugd en media bij hogeschool Windesheim beaamt dit. “Ik kan me herinneren dat leraren zich zorgen maakten over de komst van commerciële kinder-tv. Nou, ik heb nu studenten in de klas heb die zijn opgegroeid met Telekids en die functioneren prima hoor.”

Beiden stellen zelfs dat tabletgebruik voor kinderen zelfs positief is. Nikken: “We kunnen ze moeilijk weghouden van media en dan vanaf hun tiende in één keer in het diepe gooien.” Maar, net als met alcohol: dat moet dat met mate gebeuren. Toch zitten Nederlandse kinderen jonger dan twee jaar gemiddeld een uur per dag voor een scherm, zegt Valkenburg. Dat ik daarvan schrik en dat mijn dochters maximaal een half uur per dag mogen kijken, vindt Peter

Nikken overtrokken. Hij gelooft niet in een tijdsrestrictie; belangrijker is dat je oplet waar ze naar kijken. “Ik maak wel eens de vergelijking met een mes. Je kunt er appels mee schillen, en dan is er niets aan de hand, maar je kunt er ook mensen mee verwonden. Het gaat erom hoe je die nieuwe media gebruikt.” En ouders moeten het goede voorbeeld geven, aldus Nikken. Niet eindeloos je Instagramfeed verversen.

Ik voel me betrapt.

Snel terug naar Valkenburg. Volgens haar spelen dit soort horrorzorgen vooral bij ‘de upperclass’: “Mensen die hun kinderen meenemen naar musea en concerten – maar dat is duur en een tablet is goedkoop. Voor mensen met een minder dikke portemonnee kan het een uitkomst zijn, zo kunnen zij hun kinderen laten zien wat er in de wereld gebeurt.” Tot slot geeft ze nog een opvoedmotto mee: “Doctor Spock zei het al in 1946: vertrouw op jezelf, je weet meer dan je denkt.”

Voor deze rubriek werkt Art Rooijakkers ­samen met studenten (Condor) van de Fontys Hogeschool Journalistiek in Tilburg.