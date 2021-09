Verliest Max op Zandvoort? Dan heeft prins Bernhard het gedaan

De coronapauze heeft de Grote Prijs van Zandvoort bepaald niet in rustiger vaarwater gebracht. Twee jaar geleden was er ook protest tegen de komst van de brullende bolides, maar dat was toen allemaal nog tamelijk overzichtelijk. Natuurvrienden maakten zich zorgen over de gevolgen voor het duingebied, voorstanders van soberheid ageerden tegen het geldverslindende circus en bewoners van Zandvoort maakten zich zorgen over hun parkeerplaats op de dag van de race.

In twee jaar tijd heeft het verzet zich op indrukwekkende wijze verbreed en verdiept. Zandvoort staat inmiddels symbool voor de onvrede in het land over de staat van de stikstoftransitie, het coronabeleid, de klimaatverandering, de culturele sector, het onderwijs, de evenementenindustrie, de woningmarkt, de kloof tussen arm en rijk, de politiek en het koninklijk huis. Het is alsof alle onvrede die in quarantaine is opgespaard nu als een hoosbui neerdaalt op het circuit.

Die miezer vooraf is niet ongewoon bij grote projecten. Het enthousiasme van organisatoren, bestuurders en liefhebbers gaat vaak hand in hand met een gering vertrouwen van de buitenwacht in een goede afloop. De voortgang wordt met argusogen gevolgd, elke tegenslag is een bevestiging van het sombere voorgevoel. Dat is met de Grote Prijs van Zandvoort niet anders dan met de organisatie van de Floriade of de aanleg van de Noord/Zuidlijn.

In het brandpunt van de belangstelling bevindt zich nu prins Bernhard, die vorige week nog van klits klets klandere kreeg vanwege het verzoek aan de popgroep Chef’Special om gratis te komen spelen op het evenement. Het is nog steeds niet duidelijk of de bebrilde prins zich daadwerkelijk persoonlijk heeft bemoeid met de programmering van de pauzemuziek, maar de volkswoede heeft nu eenmaal geen tijd om zich bezig te houden met details.

Het is nog maar twee jaar geleden dat het nieuws naar buiten kwam dat Zandvoort was opgenomen op de racekalender van de Formule 1. In de badplaats en daarbuiten werd de champagne ontkurkt voor een toost op Max Verstappen en Bernhard van Oranje. Twee jaar later is het imago van de eerste onaangetast, maar zit de tweede door zijn verzamelwoede in het vastgoed op het strafbankje van de publieke opinie, geflankeerd door Sywert ‘Mondkapje’ van Lienden en Bilal ‘Broek Uit’ Wahib.

Hoe daar weer af te komen? Er zijn grofweg twee mogelijkheden: tranen met tuiten huilen in een exclusief interview of rustig wachten tot de bui overdrijft en zich een nieuwe favoriete schurk aandient. In het geval van Bernhard kunnen de prestaties van Verstappen op Zandvoort weleens van grote invloed zijn. Komt Max als winnaar over de finish, dan zullen chagrijn en venijn zich vermengen met vreugde en trots. Een eventuele zeperd zal onvermijdelijk worden bijgeschreven op het conto van de prins die het allemaal heeft gedaan.

Patrick Meershoek is verslaggever van Het Parool en schrijft elke woensdag een column. Lees alle columns hier terug.

