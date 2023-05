Verkoop sociale huur blijft ook onder GroenLinks gewoon doorgaan

Deze week presenteerden de woningbouwcorporaties hun woonplannen voor de komende jaren. Beloofd wordt fors te investeren in verduurzaming en bijna 11.000 sociale huurwoningen te bouwen. Ook komen er zo’n 2000 middenhuurwoningen bij.

Tot zover zal het juichend ontvangen worden door wethouder Zita Pels (Volkshuisvesting). Geen wonder dat het persbericht van de corporaties hiermee opende. Niet genoemd werd dat er ook 3455 sociale huurwoningen worden verkocht.

De verkoop van sociale huurwoningen is in links Amsterdam omstreden. Groot was de consternatie toen in 2013 VVD-wethouder Eric Wiebes in een lezing zei dat de sociale huursector gehalveerd moest worden naar 30 procent, om ‘keien’ naar de stad te halen.

Dat ging veel te ver voor toenmalig PvdA-woonwethouder Freek Ossel, al vond hij ook dat er best wel wat sociale huur verkocht mocht worden. Met de komst van SP-wethouder Laurens Ivens in 2014 kon Wiebes zijn wens echter vergeten: de sociale sector moest groeien en de verkoop zoveel mogelijk gestopt.

Met corporaties werd terughoudendheid afgesproken rond verkoop. Ook lanceerde Ivens het plan corporatiewoningen die toch verkocht worden dan maar als gemeente op te kopen.

Het haalde alle media, maar gekocht is er niet. En die terughoudende verkoop? In 2021 werden er 2250 corporatiewoningen in aanbouw genomen, maar ook duizend verkocht. Gewezen werd op de landelijke verhuurderheffing, waardoor corporaties wel moesten verkopen om nieuwbouw te kunnen financieren.

De verhuurderheffing is afgeschaft en dus poogt huidig GroenLinks-wethouder Zita Pels alsnog paal en perk te stellen aan de verkoop van sociale huurwoningen: het moet nu echt klaar zijn, zeker in de binnenstad. En als corporaties tóch willen verkopen, moeten ze voortaan toestemming vragen.

Het leverde nog net geen hoongelach op bij corporaties: “Particuliere verhuurders doen dat ook niet.” JA21-fractievoorzitter Annabel Nanninga formuleerde het scherper: “Zou Pels weten dat we hier (nog?) geen communisme hebben?”

Het argument is veranderd, maar nog steeds is verkoop volgens corporaties nodig vanwege hoge ambities rond verduurzaming, landelijke regelgeving en stijgende bouwkosten. Benadrukt wordt dat voor elke verkochte sociale huurwoning er in absolute aantallen meer sociale huurwoningen bij komen – een eis uit het vorig jaar door PvdA, GroenLinks en D66 gevormde coalitieakkoord.

De komende maanden onderhandelen de corporaties met het college. Pels heeft meermaals tegen de raad gezegd te zoeken naar manieren om verkoop te kunnen blokkeren. Hulp uit Den Haag lijkt niet waarschijnlijk, corporaties zijn machtig en hoewel het college met één mond spreekt heeft collega-woonwethouder Reinier Van Dantzig als D66’er minder moeite met verkoop.

De simpele conclusie voor de stad, wat je er ook van vindt, is dat het aandeel sociale huurwoningen in de stad daalt, van 61 procent in 2012 naar 47 procent in 2021, en er gewoon verkocht is. Wiebes provoceerde met zijn lezing links Amsterdam, de werkelijkheid beweegt ondertussen hard zijn kant op.

Politiek verslaggever Tim Wagemakers belicht in Republiek Amsterdam een politiek onderwerp uit de stad.

