‘Vergeleken met Milaan is Moskou een metropool: verbazingwekkend en walgelijk tegelijk’

Oleg, die op ons huis in Moskou past, stuurde een filmpje van de tuin. Twee weken terug lag er nog sneeuw. Nu staan de eerste bloemen in bloei en lopen de knoppen op de takken voor je neus uit. De eekhoorns buitelen vrolijk over elkaar heen.

Die plotselinge wisseling van winter naar uitbundige lente is een prachtige tijd. Ik schreef er menig stukje over. Maar nu is dat volstrekt futiel. Mijn vrouw Ellen wil niet eens naar de filmpjes kijken. Ze heeft ons huis mentaal geblockt. Ze wil niets meer met Russen te maken hebben.

Maar Oleg – die al ruim 25 jaar voor ons werkt – schildert en klust erop los. Onze moestuin ligt er prachtig bij. “Waarom komen jullie niet terug?” vraagt hij steeds.

Ik heb een simpel antwoord. Als ‘buitenlands agent’ en initiator van een newsroom in Amsterdam waar inmiddels zo’n zestig onafhankelijke Russische journalisten werken, is terugkeer geen optie. Na de arrestatie van oud Moscow Times- en nu Wall Street Journalverslaggever Evan Gershkovich op beschuldiging van spionage (hem hangt twintig jaar boven het hoofd) is het voor zonen Tom en Pjotr ook te link. Evan was hun beste vriend en op zijn – door de FSB in beslag genomen – telefoon wemelt het van hun berichtjes.

Onze vriend Jan-Willem met wie we jaren lief en leed (en ons kantoor) deelden, kan nog wel naar Rusland. Hij runt een selfstoragebedrijf in Moskou en reist sinds de oorlog af en toe op en neer. Vadim – een wederzijdse collega – troonde Jan-Willem afgelopen week mee naar Aviapark, het grootste shoppingcenter van de stad.

“Moet je kijken,” zei Vadim trots, “er is niks veranderd. Alles is te koop. Nike, Adidas, Benetton, H&M, Gucci, Mercedes. Wat je ook maar wil hebben, je kunt het hier kopen.”

Officieel hebben ruim duizend Westerse bedrijven zich teruggetrokken maar in de praktijk zijn er genoeg U-bochten en sluipwegen, zodat de Moskoviet daar weinig van merkt. McDonalds heet nu ‘Vkoesno & Totsjka’ (‘Lekker’) en Starbucks heet ‘Stars Coffee’. Het logo is vrijwel identiek.

De aanvankelijke angst dat de kwaliteit hollend achteruit zou gaan, is niet bewaarheid. De meeste managers zijn aangebleven. “Het is zelfs lekkerder en goedkoper,” zei Vadim trots.

Deze week ging met veel fanfare de hernieuwde KFC open. De keten heet nu Rostics – naar de oorspronkelijke oprichter in Moskou. “De kip is nog even lekker en het is juist prima dat de keten in Russische handen is,” zei een enthousiaste klant.

Mijn collega Yulia, die vlak voor de oorlog Moskou verruilde voor Milaan, was deze week even op familiebezoek. Ze kwam woorden tekort om de stemming in de stad te beschrijven. “Het is levendig en actief. Alles is dag en nacht open. Waar je maar van droomt is te koop of te bestellen op ieder uur. Er zijn overal nieuwe restaurants op de plek waar eigenaren de boel sloten. Die restaurants zijn nieuwer, groter, schoner en goedkoper. In vergelijking met Milaan is Moskou een metropool. Het is verbazingwekkend en walgelijk tegelijk!”



Derk Sauer is uitgever van The Moscow Times en columnist bij Het Parool. Hij is ook ­oprichter van de Russische krant Vedomosti en oud-uitgever van RBK Gazeta.