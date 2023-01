Vergeet Vlissingen, regel beveiligde rechtszalen op bereikbare plekken

Het goede nieuws was al dat we nog twee jaar respijt krijgen: dat ongelukkige plan voor een nieuwe Extra Beveiligde Inrichting (EBI) plus rechtbank helemaal in Vlissingen is op de nóg langere baan geschoven.

De Law Delta, zoals hoogmoedige ambtenaren hun project doopten, gaat niet in 2026 open, ook niet in 2028, maar op zijn vroegst medio 2030. (Stikstof, aanbestedingsgedoe, oorlog.)

Persoonlijk gun ik ook de Zeeuwen hun werkgelegenheid, maar dat het zo noodzakelijke nieuwe zwaarbeveiligde gevangenis-met-rechtbankcomplex in de zuidwestelijke uithoek van het land komt, is nergens een oplossing voor. Behalve voor het landsbestuur, dat valse beloftes moest compenseren. Het zal bekend zijn: de Zeeuwen was beloofd dat de grote marinekazerne vanuit de navel van Nederland (Doorn) naar Walcheren zou verhuizen, maar, heel gek, de mariniers wilden niet helemaal naar de boorden van de Westerschelde verkassen.

Mission aborted.

Den Haag bedacht een goedmakertje, en dat werd, hou u vast, megaproject Wind in de Zeilen (wie bedénkt die onzin?); waarin opgenomen die Law Delta met het Justitieel Complex Vlissingen.

Behalve een zwaarbeveiligde rechtszaal en een nieuwe EBI is een veilige ‘overnachtingsfaciliteit’ beloofd aan rechters en aanklagers.

Zoals zo vaak dacht de overheid alleen aan de overheid, en mogen advocaten, tolken en journalisten zelf uitzoeken waar ze overnachten of hoe ze op tijd in Vlissingen komen. (Nee, de meesten resideren niet in Zeeland).

Dat in Vlissingen ook ‘een steunpunt’ is gepland voor de Dienst Vervoer & Ondersteuning (DVO, het gevangenentransport) stelt me niet gerust. Onder rechtbankhabitués heet de DVO de Dienst Vertraging en Oponthoud. Voortdurend lopen rechtbankagenda’s in de soep doordat de planners van het verdachtenvervoer al-tijd overvallen worden door verkeersdrukte, waarop ieder ander zich wél had ingesteld. Die moet je niet nóg verder laten leuren met de justitiabelen.

Enfin, laten we hopen dat ook van het uitstel van dat Justitieel Complex Vlissingen afstel komt, zoals de regio volgens collega-journalisten al verwacht. Dan mag de overheid iets nieuws verzinnen voor Zeeland en kan het nieuwe justitiële bolwerk gewoon ergens centraal worden gebouwd. Scheelt een boel uitlaatgassen. Tot die tijd doen we het nog wel even met de vertrouwde ‘bunker’ in Amsterdam-Osdorp, het Justitieel Complex Schiphol en een enkel uitstapje naar de extra beveiligde rechtszaal in Rotterdam.

Ondertussen is ein-de-lijk besloten dat de EBI in Vught een inpandige rechtszaal krijgt, zodat stoeten gepantserde bolides niet langer met de gevaarlijkste verdachten door het halve land hoeven scheuren – met alle risico’s op ontsnappingspogingen, bevrijdingsacties of verkeersdebacles van dien.

Wel begrijp ik dat het om een minirechtszaaltje gaat, à 15 miljoen euro. Jammer. Het is te hopen dat aan voldoende persplekken wordt gedacht, en niet in videoverbindingen, want rechtbanken en techniek blijven een rampzalige combinatie. Denk daar nog even goed over na en breng ons nog meer goed nieuws!

Paul Vugts schrijft elke vrijdag over zijn werk als misdaadverslaggever. In de Taghi Podcast vertelt hij samen met collega Wouter Laumans over ontwikkelingen in het proces rond Ridouan Taghi.

Reageren? paul@parool.nl.