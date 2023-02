Vergeet Russen of Chinezen: zijn robots onze grootste bedreiging?

In de tachtig jaar oude sciencefictionverhalen van Isaac Asimov onder de titel I, Robot wordt de wereld geleidelijk overgenomen door robots. Ze schuiven mensen langzaam maar zeker aan de kant, al was het aanvankelijk juist bedoeld om hen te helpen. Een recente ontwikkeling in artificiële intelligentie brengt de wereld van Isaac Asimov angstvallig dichterbij. Vergeet Russen en Chinezen: onze onderwerping door computers is een stuk waarschijnlijker.

ChatGPT is een nieuw gecomputeriseerd taalsysteem. Een indrukwekkend machine learning-programma met autonome algoritmes die voortdurend miljarden teksten onderzoeken en leren hoe woorden en zinnen aan elkaar gerelateerd zijn. Dat resulteert in een systeem dat op simpele vragen uitgebreide opstellen en erudiete verhandelingen genereert. Door simpelweg termen als ‘klimaatverandering’ of ‘pandemie’ in te tikken verschijnen doorwrochte teksten die in het eerste de beste opstel van een vwo’er of zelfs in een scriptie in het hoger onderwijs niet zouden misstaan. Verleden maand slaagde het programma zelfs voor een MBA-examen (master of business administration).

Op het eerste gezicht is ChatGPT verbluffend en zijn de teksten die het genereert nauwelijks te onderscheiden van door mensen geschreven publicaties. Bij vijftig door ChatGPT verzonnen samenvattingen, gebaseerd op bij elkaar geraapte informatie uit toonaangevende medische tijdschriften, werd slechts twee derde van deze teksten door wetenschappelijke experts geïdentificeerd als door een computer bedacht.

Maar bij meer precieze beoordeling is de artificiële intelligentie van ChatGPT helemaal niet zo begaafd. Bij teksten over een onderwerp waar je zelf iets meer van weet, vallen verkeerde conclusies door abusievelijke interpretatie van woordpatronen, oppervlakkige conclusies en gebruik van niet relevante referenties op. ChatGPT kan overduidelijk geen onderscheid maken tussen oude, inmiddels achterhaalde informatie en meer recente kennis. Desalniettemin is het door de overtuigende en dikwijls foutloze stijl voor een oppervlakkige lezer niet eenvoudig het gebrek aan accurate informatie te doorzien.

Docenten van scholen en universiteiten maken zich inmiddels zorgen of met deze ontwikkeling het schrijven van een tekst of scriptie nog wel een goed instrument is om studenten te toetsen. Maar sommige onderwijskundigen zien dit juist als een kans en vinden dat onderwijsinstellingen sowieso niet moeten vragen naar het oplepelen van kennis die overal te vinden is, maar meer nadruk moeten leggen op het stimuleren van originele ideeën en creatieve gedachten.

Is ChatGPT dus wel echt het zoveelste stapje in de richting van hegemonie van computers en robots? Dat het slaagt voor academische examens zegt misschien vooral iets over het niveau van die toetsen. En dat het zo overtuigend medische samenvattingen formuleert die klinkklare onzin verbloemen, betekent wellicht dat die samenvattingen sowieso van bedenkelijk niveau zijn. ChatGPT leert ons – net als de verhalen van Isaac Asimov - dat machines en robots het alleen maar van ons winnen als we zelf ons niveau verlagen tot fantasieloze en ongeïnspireerde wezens.

Marcel Levi is voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Daarvoor was hij ceo van University College London Hospitals en bestuursvoorzitter van het AMC. Lees al zijn columns hier terug.

Reageren? m.levi@parool.nl.