Vergeet de naam Poetin. Blijf maar lekker zwemmen in mijn buik

Lieve jongen,

Ik hoop dat je lekker aan het rondzwemmen bent in mijn buik. Ik voel je nog niet vaak, maar af en toe geef je kleine schopjes. In het begin dacht ik dat het mijn bewegende darmen waren; nu weet ik dat het jouw voetje is. Volgens de echoscopiste is dat voetje drie centimeter lang.

Vorige week hadden we een belangrijke echo. Die was spannend, want we kregen te horen of er grote afwijkingen te zien waren. Gelukkig was dat niet zo. Ik kan het soms nog nauwelijks geloven, maar het ziet er daadwerkelijk naar uit dat je eind januari geboren gaat worden. Over de bevalling denkt mama nog maar niet te veel na.

Natuurlijk proberen we nu al contact met je te maken. Ik praat vaak tegen je en neem je mee op avontuur – zo noem ik mijn alledaagse werkzaamheden, om het spannender te laten klinken voor jou. Papa zingt voor je en speelt piano. Hopelijk vind je dat net zo mooi als je moeder.

Terwijl jij steeds groter groeit daarbinnen, dendert het leven gewoon door. Ik doe mijn best om niet te veel te somberen over het nieuws, iets wat ik normaal gesproken wél geneigd ben om te doen. Ik geloof overigens niet dat je het doorhebt als ik me zorgen maak om de grote buitenwereld, al weet ik nooit helemaal zeker wat jij meekrijgt.

Het is de laatste tijd wel wat uitdagend voor mama om zorgeloos te zijn. De wereld is soms een gekke plek, waar onvoorspelbare dingen gebeuren. Op zich is dat niet erg: dat hoort nou eenmaal bij ons bestaan.

Sommige dingen zijn alleen wel héél spannend. President Poetin van Rusland heeft net gedreigd met het gebruik van kernwapens tegen het Westen. In de Tweede Kamer worden nu tijdens plenaire bijeenkomsten openlijk complottheorieën verkondigd en in steeds meer Europese landen komen fascistische leiders aan de macht. Als mama eerlijk is, vindt ze dat allemaal een beetje eng.

Misschien is dit wel het ambivalente aan het moederschap: je bent nog niet eens geboren en nú al heb ik het idee dat ik je niet overal tegen kan beschermen. Het liefste zou ik elke vorm van dreiging of ongeluk eigenhandig bij je weghouden – tegen beter weten in uiteraard.

Gek dat ik dat nu al zo voel eigenlijk, ik heb immers geen idee wie je bent of hoe je eruitziet. Toch is het ontegenzeggelijk zo.

Lieve jongen, wat doe ik nou? Vergeet de helft van wat ik gezegd heb. Jij hoeft nog lang niet te weten wat kernwapens, complottheorieën of fascistische leiders zijn. En vergeet de naam Poetin al helemáál. Blijf maar lekker zwemmen in mijn buik en groei nog een heel stuk groter. Dat is uiteindelijk het enige wat ertoe doet.

Dikke kus van mama

Natascha van Weezel (1986) is journalist. Elke maandag schrijft ze een column voor Het Parool.

Reageren? natascha@parool.nl.