Het begon toen vrouwen anders gingen lopen. Niet meer met handen op de grond en de poeperd naar achteren, maar rechtop. Vervolgens werd door de evolutie het bekken van vrouwen smaller, terwijl hoofden van baby’s juist groter werden. En nu zitten we met de ellende.

Eerlijk gezegd lachte ik even smalend toen ik een interview las met hoogleraar gynaecologie Bas Veersema. Zijn stelling: veel vrouwen zijn niet meer gemaakt om te baren. Sorry hoor, bevallen is inderdaad niet leuk, maar is dit niet wat overdreven? mopperde het in me. Tot ik me realiseerde dat mensen dat snel doen: iemand die iets aan de kaak stelt wat we gewoon vinden, wegzetten als overdrijver.

En na het genuanceerde verhaal van Veersema gelezen te hebben (hij wil beslist niet in alle barenden het mes zetten), realiseerde ik me dat juist veel tegenstanders nogal overdreven.

‘Stemmingmakerij!’ werd er getwitterd. ‘Wat weet die kuttenkijker nou!?’ ‘Straks mag de conceptie zeker ook niet meer vaginaal!’ en als klap op de vuurpijl: ‘Keizersnedes zijn niet natuurlijk!’

Ach, daar kon je op wachten inderdaad. Want we leven met de doctrine dat alles wat met baby’s te maken heeft natuurlijk moet zijn. Ik zie me nog liggen in het ziekenhuis, smekend om een ruggenprik omdat ik na twee zeer pijnlijke bevallingen wilde ervaren of het fijner kon. Ik smeekte, kermde, kreeg als reactie “Meid, jij hebt toch niks nodig?” en pas na uren inclusief eindeloze weeënstorm, meldde zich een anesthesist. Net te laat.

En ik zie me twee weken later nog zitten, baby op schoot, met een joekel van een borstontsteking. “Je moet kool in je bh doen,” was het advies van de lactatiedeskundige die er niet bij vermeldde dat er ook antibiotica bestaan die je kunt slikken als je borstvoeding geeft. Dat ontdekte ik pas nadat ik een week met veertig graden koorts het halve groenteschap op mijn jopen had gelegd. Want ja, dat was wel het meest natuurlijke.

Deze ervaringen waren vervelend, maar geen halszaak uiteraard want de situatie werd niet gevaarlijk. Maar wat als mijn lijf minder geschikt was voor een vaginale bevalling en ik geen ‘heupen om te baren’ had gehad (die heb ik, misschien ben ik trouwens meer geschikt om niet rechtop te gaan lopen, maar dit terzijde)? Zou ik dan kiezen voor de scalpel? Natuurlijk.

Moeten we niet blij zijn dat een ervaren arts het aandurft de discussie te openen? Misschien zijn meer keizersnedes echt onnodig. Wellicht heeft Veersema gelijk en spreken we straks over voortschrijdend inzicht.

Nog steeds hoor ik soms bevallingsgoeroe Carita Salomé in mijn hoofd roepen: “Open van onderen!” In dit geval kunnen we dat mantra veranderen in: “Open van boven.” Sta open voor discussie en zet iemand die iets aan de kaak wil stellen niet direct weg als radicalist.

We zijn tegenwoordig al zo geëvolueerd dat we rechtop lopen en ‘kuttenkijker’ kunnen twitteren. Een verstandige discussie voeren zou een heel prettige volgende stap zijn. Al voelt het blijkbaar niet natuurlijk.

