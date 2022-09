Het Frederiksplein.

Ook al zo’n plek waar je meestal langs of overheen raast op weg naar een volgend avontuur.

Ik heb er ooit een tas met cd’s die ik net bij Concerto in de Utrechtsestraat had gekocht op een bankje laten liggen.

Er staat een foeilelijk kunstwerk, Monument voor de te jong gevallen boom, en, aan de andere kant, de strakke ‘knakenpaal’ van André Volten.

Daartussendoor een weg waarover auto’s en trams rijden.

Ik reed over de Sarphatistraat en was van plan het plein rechts te laten liggen. Maar ik zag iets vreemds.

Een tram met het nummer 50.

Er is een metrolijn met dat nummer, maar die komt niet in de buurt van het Frederiksplein.

Onder het nummer in de ruimte die een als soort lichtkrant dienstdeed, stond ook een tekst.

Sorry, geen dienst.

Ik kende alleen de tekst Geen dienst.

Slecht nieuws.

Dat eindelijk, na lang wachten, de tram eraan kwam, maar dat je, als de tram dicht genoeg genaderd was om te lezen of het ook jouw tram was, een stap terug te doen. Weg te duiken in je jas.

Geen dienst, las je dan op die tram.

En de tram denderde hard langs je heen.

Met altijd een sardonisch grijnzende bestuurder die nonchalant een uitgestoken been hoog bij het raam had liggen. (Het zal de verbeelding zijn.)

Nu is er blijkbaar een woord voor geplakt.

Sorry.

Had voor mij niet gehoeven, deze betutteling.

Ik moest er eigenlijk altijd wel om grinniken, zo’n spooktram die langs vloog. En om de reacties van de wachtenden op de tramhalte. Gevloek, onbegrip, haat, veel opmerkingen met de woorden ‘onze’ en ‘belastingcenten’ erin. Een enkeling die een klap op de tram gaf.

Soms was de bestuurder vergeten het bordje Geen dienst voor te draaien en reed de tram alsnog voorbij. Dan vlogen de meest verschrikkelijke ziektes de tram achterna om de bestuurder te grazen te nemen.

Deze tram stond niet op het stuk waar ook auto’s rijen, maar op een zijspoor, ingeklemd tussen fietspaden en stukken plein.

Ik dacht onmiddellijk het slechtste, nou ja, het avontuurlijkste.

Een gijzeling of zoiets. Een bom. Sluipschutters.

Maar nergens politie.

Ik fietste de tram tegemoet. Langzaam, op alles voorbereid.

Er gebeurde niets.

Ik zag ook geen bestuurder zitten, en ook geen andere passagiers.

Toen ik bijna bij de staart van de tram was, hoorde ik de deur opengaan.

Ik stopte.

De bestuurder stapte uit. Hemdsmouwen omgevouwen, losse stropdas. Hij nam een hap van een appel en liep vervolgens, toen de deur weer was dichtgegaan, over het fietspad het plein op en verdween tussen het groen.

Ik heb nog een tijdje staan wachten, maar er veranderde niets aan de situatie. Een veelbelovend avontuur in de kiem gesmoord.

Sorry.

Daar stond tram 50, die niet bestaat, doodstil midden op het tramspoor.

Morgen zou het geschiedenis zijn en iedereen zou zich weer over en langs het Frederiksplein spoeden.

Ik ging er ook maar vandoor.

Navraag leerde me dat het woord Sorry al jaren op de tram is te zien.

