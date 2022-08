Vastlijmen aan een kunstwerk? Ik zou mezelf vastlijmen aan Taylor Swift

‘Klimaatactivisten bestormen de kunstwereld.’ Zo luidde de kop boven het stuk in Het Parool waarin een aantal incidenten werden beschreven waarin mensen hun handen hadden vastgelijmd aan bekende kunstwerken in musea in Londen en Florence om aandacht te vragen voor de catastrofe van een opwarmende aarde.

Hoewel ik vind dat deze mensen gelijk hebben – het is misdadig hoe laat en hoe weinig er wereldwijd feitelijk wordt gedaan om klimaatverandering nog enigszins te beperken en de gevolgen zijn catastrofaal – vraag ik me toch een beetje af hoe goed deze activisten de kunstwereld kennen en of ze de impact van kunst eigenlijk wel begrijpen.

Met name voelde ik mijn rechterwenkbrauw flink omhoog trekken toen ik las dat een van de aan kunst vastgeplakten, ‘Caspar Hughes’, stelde ‘dat hij het schokkend vindt dat we weinig kunst zien die onze verslaving en consumptie van fossiele brandstoffen weerspiegelt’ en dat hij denkt ‘dat veel kunstenaars, net als het publiek, zich niet bewust zijn van hoe ernstig de situatie is’.

Niet om het een of ander, want wat ik nu opschrijf is toch ook een beetje ter verdediging van mijn eigen sector, maar júíst in de kunsten worden de belangrijkste verhalen verteld en wordt de impact van vervuiling en klimaatverandering (et cetera) invoelbaar gemaakt en juist dáár komt voor veel bedrijven en beleidsmakers inspiratie vandaan om wél actie te ondernemen.

Denk aan de recente film Don’t look up, het werk van Esther Kokmeijer, The Yes-Men, het initiatief The Turn Club van Merlijn Twaalfhoven, de staaapels geschreven literatuur (dit is een random greep uit wat me nu als eerste te binnen schiet) en nog duizenden voorbeelden van hedendaagse kunstvormen.

Verder zegt deze zelfde Caspar: “Stel je voor welke impact het kan hebben als artistieke en culturele instellingen besluiten hun deuren te sluiten totdat onze regeringen beseffen waar ze mee bezig zijn.”

Nou... nu is de situatie natuurlijk niet in elk land hetzelfde geweest, maar als ik deze stelling van culturele instellingen die hun deuren sluiten even op onze Nederlandse bodem plak: dit was nog maar zeer kort geleden de feitelijke situatie. En niet omdat de kunstsector dat wilde, maar omdat het de kunsten door onze overheid (lees: Mark en Hugo) was opgelegd. Alle musea, theaters et cetera werden grotendeels onnodig gesloten gehouden tijdens de pandemie. Waar je, als je zou willen, in zou kunnen lezen dat het in tijden van nood niet door iedereen gewaardeerd wordt dat kunstenaars spiegels voorhouden ter toning van de tijdsgeest.

Terwijl de kunsten júíst de plek zijn waar inzichten, en daarmee oplossingen, vandaan komen.

Dus, als ik mezelf ergens effectief aan vast zou lijmen, zou ik kiezen voor een vrachtwagen vol varkens op weg naar de slacht. Een chartervliegtuig op Eindhoven Airport. Of gewoon, aan Taylor Swift.

Tinkebell schrijft elke week een column in Het Parool. Lees al haar columns hier terug.